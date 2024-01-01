Korku Dolu Anlar: Yıldırım Çam Ağacını Yıktı, Eve Hasar Verdi

Konya'da gece yarısı korkutan deprem
Konya'da gece yarısı korkutan deprem
'OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdir'
'OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdir'
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
İran, ses hızını aşan hipersonik füze kullandı
İran, ses hızını aşan hipersonik füze kullandı
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat

Korku Dolu Anlar: Yıldırım Çam Ağacını Yıktı, Eve Hasar Verdi

Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çam ağacı yıkıldı. Bir evde ise hasar meydana geldi.

  1. Merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında mezarlığa yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çam ağacı yıkıldı, mezarlık duvarı hasar gördü.

    Merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında mezarlığa yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çam ağacı yıkıldı, mezarlık duvarı hasar gördü.

  2. Yıldırım, mezarlık yakınındaki Fatmagül-Ahmet Özsarı?ya ait tek katlı eve de zarar verdi.

    Yıldırım, mezarlık yakınındaki Fatmagül-Ahmet Özsarı?ya ait tek katlı eve de zarar verdi.

  3. Evin aydınlatmaları patladı, kolonlarında hasar oluştu.

    Evin aydınlatmaları patladı, kolonlarında hasar oluştu.

  4. Yıldırımın çok şiddetli patlamayla düştüğünü söyleyen ev sahibi Ahmet Özsarı, "Evin içine sanki bomba düştü sandık." dedi.

    Yıldırımın çok şiddetli patlamayla düştüğünü söyleyen ev sahibi Ahmet Özsarı, "Evin içine sanki bomba düştü sandık." dedi.

  5. "ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY GELDİ" "Böyle bir anda gözümün önünde ateş topu gibi bir şey geldi." ifadelerini kullanan Fatmanur Özsarı, "Önlemimi almasaydım daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.

    "ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY GELDİ" "Böyle bir anda gözümün önünde ateş topu gibi bir şey geldi." ifadelerini kullanan Fatmanur Özsarı, "Önlemimi almasaydım daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.