Korku Dolu Anlar: Yıldırım Çam Ağacını Yıktı, Eve Hasar Verdi
Rize'de yıldırım düşmesi sonucu çam ağacı yıkıldı. Bir evde ise hasar meydana geldi.
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Merkeze bağlı Pazarköy köyü Kartaltepe Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında mezarlığa yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çam ağacı yıkıldı, mezarlık duvarı hasar gördü.
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Yıldırım, mezarlık yakınındaki Fatmagül-Ahmet Özsarı?ya ait tek katlı eve de zarar verdi.
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Evin aydınlatmaları patladı, kolonlarında hasar oluştu.
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Yıldırımın çok şiddetli patlamayla düştüğünü söyleyen ev sahibi Ahmet Özsarı, "Evin içine sanki bomba düştü sandık." dedi.
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"ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY GELDİ" "Böyle bir anda gözümün önünde ateş topu gibi bir şey geldi." ifadelerini kullanan Fatmanur Özsarı, "Önlemimi almasaydım daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.
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