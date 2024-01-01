Korku Dolu Anlar: Yıldırım Çam Ağacını Yıktı, Eve Hasar Verdi

"ATEŞ TOPU GİBİ BİR ŞEY GELDİ" "Böyle bir anda gözümün önünde ateş topu gibi bir şey geldi." ifadelerini kullanan Fatmanur Özsarı, "Önlemimi almasaydım daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.