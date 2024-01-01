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Yaptığı Egzersiz Yüzünden Hayatından Oluyordu!

Spor yaparken sakın denemeyin

  1. Geçtiğimiz günlerde genç bir kadının spor salonunda yaptığı egzersizler adeta kaslarının patlamasına yol açtı. Genç kadın, yaptığı hareketlerin ardından acil müdahaleye alındı.

    Geçtiğimiz günlerde genç bir kadının spor salonunda yaptığı egzersizler adeta kaslarının patlamasına yol açtı. Genç kadın, yaptığı hareketlerin ardından acil müdahaleye alındı.

  2. Yoğun bir antrenmanın ilk haftasını tamamlayan Jessica Johnson; koşu, barfiks, şınav ve squat içeren programında ilk kez 50 kere barfiks yapmayı denedi.

    Yoğun bir antrenmanın ilk haftasını tamamlayan Jessica Johnson; koşu, barfiks, şınav ve squat içeren programında ilk kez 50 kere barfiks yapmayı denedi.

  3. Antrenmanının ardından pek de tatmin edici bir yanıt alamayan 25 yaşındaki genç kadın, ertesi gün kollarının aşırı ağrıması ve şişmesi üzerine uyandı.

    Antrenmanının ardından pek de tatmin edici bir yanıt alamayan 25 yaşındaki genç kadın, ertesi gün kollarının aşırı ağrıması ve şişmesi üzerine uyandı.

  4. Yaşadığı sürecin uzun süredir üst bedenini çalıştıran bir antrenman yapmadığını için olduğunu düşünen Jessica Johnson, bir süre daha bekleyerek kollarının şişmesine izin verdi.

    Yaşadığı sürecin uzun süredir üst bedenini çalıştıran bir antrenman yapmadığını için olduğunu düşünen Jessica Johnson, bir süre daha bekleyerek kollarının şişmesine izin verdi.

  5. 4 günün ardından ellerindeki hisleri kaybetmeye başlayan Jessica Johnson, panik içerisinde soluğu hastanede aldı.

    4 günün ardından ellerindeki hisleri kaybetmeye başlayan Jessica Johnson, panik içerisinde soluğu hastanede aldı.

  6. Yapılan tetkikler sonucunda rabdomiyoliz (rabdo) teşhisi alan genç kadın, kaslarının parçalanıp kanına zararlı maddeler saldığı ciddi rahatsızlığı öğrenmesi üzerine hayrete düştü.

    Yapılan tetkikler sonucunda rabdomiyoliz (rabdo) teşhisi alan genç kadın, kaslarının parçalanıp kanına zararlı maddeler saldığı ciddi rahatsızlığı öğrenmesi üzerine hayrete düştü.

  7. Genellikle kısa bir süre boyunca yapılan yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaynaklanan bu rahatsızlık sonucunda organ yetmezliği yaşayabileceğini hatta daha da kötüsü ölebileceğini öğrenen genç kadın, kısa süre içerisinde acil müdahaleye alındı.

    Genellikle kısa bir süre boyunca yapılan yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaynaklanan bu rahatsızlık sonucunda organ yetmezliği yaşayabileceğini hatta daha da kötüsü ölebileceğini öğrenen genç kadın, kısa süre içerisinde acil müdahaleye alındı.

  8. Hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra taburcu edilen genç kadın, hastalığa olan farkındalığın arttırılması için yayınladığı videolar sırasında "Çok fazla antrenman yaptığım için buradayım. O an 'tanıdığım en formda insanlardan biriyim 'diye düşündüm. Kesinlikle şok oldum ve bunun olabileceğini bilmiyordum. Spor yaparken mutlaka bir uzmana danışın ve rahat olun. Kendinize bu kadar sert davranmanıza gerek yok. İyisiniz." şeklinde konuştu.

    Hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra taburcu edilen genç kadın, hastalığa olan farkındalığın arttırılması için yayınladığı videolar sırasında "Çok fazla antrenman yaptığım için buradayım. O an 'tanıdığım en formda insanlardan biriyim 'diye düşündüm. Kesinlikle şok oldum ve bunun olabileceğini bilmiyordum. Spor yaparken mutlaka bir uzmana danışın ve rahat olun. Kendinize bu kadar sert davranmanıza gerek yok. İyisiniz." şeklinde konuştu.