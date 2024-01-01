Yaptığı Egzersiz Yüzünden Hayatından Oluyordu!

Hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra taburcu edilen genç kadın, hastalığa olan farkındalığın arttırılması için yayınladığı videolar sırasında "Çok fazla antrenman yaptığım için buradayım. O an 'tanıdığım en formda insanlardan biriyim 'diye düşündüm. Kesinlikle şok oldum ve bunun olabileceğini bilmiyordum. Spor yaparken mutlaka bir uzmana danışın ve rahat olun. Kendinize bu kadar sert davranmanıza gerek yok. İyisiniz." şeklinde konuştu.