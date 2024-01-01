Ekim Ayında Sofralarınızı Bu Balıklar Şenlendirecek!

Balık, sağlıklı beslenmenin en temel unsurlarında ilk sırada alan en önemli besindir. Her balığın her zaman tüketilmeyeceği gibi doğru ayda balık yemenin, tazelik ve besin değerinin yüksekliği açısından büyük önem taşır. Peki Ekim ayının tüketilmesi gereken balıkları neler? Hadi gelin ekim ayında doğru balık yemek için hangilerini tercih etmeliyiz bakalım.