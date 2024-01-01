Z Kuşağı Neden Daha Yaşlı Görünüyor?

STRES FAKTÖRÜNÜN BÜYÜK PAYI VAR Geçtiğimiz yıl 12 bin çalışan üzerinde yapılan bir ankette, Z kuşağının iş yerinde en fazla stres yaşayan demografik grup olduğu ortaya çıktı. Bu da yüzde 98'inin tükenmişlik belirtileri taşıdığını gösteriyor. Dr. El Muntasar, ''Stres hormonu, ciltteki kolajen ve elastinin parçalanmasına yol açar, bu da kişiyi yaşlı gösterir. Yüksek stres seviyeleri, hormonal dengesizliklere neden olarak geçici saç dökülmesine veya incelmesine de neden olabilir.'' ifadelerini kullandı.