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Z Kuşağı Neden Daha Yaşlı Görünüyor?

Son dönemlerde Z kuşağının, kendisinden bir önceki Y kuşağından daha büyük göründüğüne dair birtakım tartışmalar dönüyor.

  1. Bilimsel açıdan bakıldığında Z kuşağı önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanmasa da, bazı hayat tarzı tercihleri &#8203;&#8203;onların biyolojik yaşlarından daha büyük görünmelerine yol açabiliyor. Dr. Sonia Khorana'ya göre yirmili yaşlardaki gençler, fiziksel özelliklerini bir önceki nesillere göre kozmetik ürünlerle değiştirmeye daha yatkınlar, bu da onları olduklarından yaşlı gösterebiliyor.

    Bilimsel açıdan bakıldığında Z kuşağı önceki nesillere göre daha hızlı yaşlanmasa da, bazı hayat tarzı tercihleri ​​onların biyolojik yaşlarından daha büyük görünmelerine yol açabiliyor. Dr. Sonia Khorana'ya göre yirmili yaşlardaki gençler, fiziksel özelliklerini bir önceki nesillere göre kozmetik ürünlerle değiştirmeye daha yatkınlar, bu da onları olduklarından yaşlı gösterebiliyor.

  2. İngiltere'de 2020 yılında 18 yaş altındaki kişilere yaklaşık 41 bin botoks benzeri işlem uygulandığı tahmin ediliyor.

    İngiltere'de 2020 yılında 18 yaş altındaki kişilere yaklaşık 41 bin botoks benzeri işlem uygulandığı tahmin ediliyor.

  3. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla çok fazla cilt bakım ürünü tavsiyesine maruz kalan gençler, küçük yaşlarda çok aşamalı cilt bakım rutinleri uygulamak zorunda hissedebiliyorlar. Genç ciltler için uygun olmayan retinol ve kimyasal peelingler, cildi kurutarak daha kırışık gösterebiliyor.

    Ayrıca sosyal medya aracılığıyla çok fazla cilt bakım ürünü tavsiyesine maruz kalan gençler, küçük yaşlarda çok aşamalı cilt bakım rutinleri uygulamak zorunda hissedebiliyorlar. Genç ciltler için uygun olmayan retinol ve kimyasal peelingler, cildi kurutarak daha kırışık gösterebiliyor.

  4. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı görüntülerini değiştirmek konusunda baskı altında hissediyor, bu da dermal dolgular gibi kozmetik prosedürlere başvurma olasılıklarını artırıyor. Dr. Ahmed El Muntasar, ''Dermal dolgu, yüze hacim kazandırmak için harika bir yöntemdir. Ancak çok fazla dolgu tam tersi etki yaratabilir ve yüzünüzde oluşturabileceği gölgeler nedeniyle daha yaşlı görünmenize neden olabilir'' diyor.

    18-24 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı görüntülerini değiştirmek konusunda baskı altında hissediyor, bu da dermal dolgular gibi kozmetik prosedürlere başvurma olasılıklarını artırıyor. Dr. Ahmed El Muntasar, ''Dermal dolgu, yüze hacim kazandırmak için harika bir yöntemdir. Ancak çok fazla dolgu tam tersi etki yaratabilir ve yüzünüzde oluşturabileceği gölgeler nedeniyle daha yaşlı görünmenize neden olabilir'' diyor.

  5. Son araştırmalara göre, 12 ila 27 yaş arasını kapsayan Z kuşağı, cilt bakımına diğer kuşaklardan daha fazla para harcıyor. Dr. Khorana, "Sosyal medyada ünlü olan kişilerin tanıttığı ürünleri denemek konusunda büyük bir yarış halindeler, bu konuda akran baskısı da var. Ancak bu ürünler genellikle 30 yaşın altındakiler için uygun değil'' diyor. Retinol'ü genç ciltlerde kullanmak, cilt bariyerine zarar verebilir ve dermatit gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Dr. Khorana, 20'li yaşlarda sadık kalınması gereken tek ürünün güneş kremi olması gerektiğini vurguluyor.

    Son araştırmalara göre, 12 ila 27 yaş arasını kapsayan Z kuşağı, cilt bakımına diğer kuşaklardan daha fazla para harcıyor. Dr. Khorana, "Sosyal medyada ünlü olan kişilerin tanıttığı ürünleri denemek konusunda büyük bir yarış halindeler, bu konuda akran baskısı da var. Ancak bu ürünler genellikle 30 yaşın altındakiler için uygun değil'' diyor. Retinol'ü genç ciltlerde kullanmak, cilt bariyerine zarar verebilir ve dermatit gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Dr. Khorana, 20'li yaşlarda sadık kalınması gereken tek ürünün güneş kremi olması gerektiğini vurguluyor.

  6. Uzmanlar, günümüz gençleri arasında beslenme alışkanlıklarının da tamamen popülariteye göre şekillendiğini savunuyor. Ancak bu yaş grubu için belirli yiyeceklerin tüketimini kesmek, yalnızca genel sağlık üzerinde değil, fiziksel görüntü üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor. Vücudu, belirli besin ve minerallerden mahrum bırakmak, örneğin karbonhidratları kesmek veya yeterli protein tüketmemek, yüzdeki yağ dağılımının değişmesine neden olabiliyor

    Uzmanlar, günümüz gençleri arasında beslenme alışkanlıklarının da tamamen popülariteye göre şekillendiğini savunuyor. Ancak bu yaş grubu için belirli yiyeceklerin tüketimini kesmek, yalnızca genel sağlık üzerinde değil, fiziksel görüntü üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor. Vücudu, belirli besin ve minerallerden mahrum bırakmak, örneğin karbonhidratları kesmek veya yeterli protein tüketmemek, yüzdeki yağ dağılımının değişmesine neden olabiliyor

  7. University College London'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırma, İngiltere'de 18-24 yaş aralığında nikotin ürünleri kullananların oranının 2021'den bu yana yüzde 28'den yüzde 35'e çıktığını, bunun diğer yaş gruplarından daha yüksek bir oran olduğunu ortaya koydu.

    University College London'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırma, İngiltere'de 18-24 yaş aralığında nikotin ürünleri kullananların oranının 2021'den bu yana yüzde 28'den yüzde 35'e çıktığını, bunun diğer yaş gruplarından daha yüksek bir oran olduğunu ortaya koydu.

  8. STRES FAKTÖRÜNÜN BÜYÜK PAYI VAR Geçtiğimiz yıl 12 bin çalışan üzerinde yapılan bir ankette, Z kuşağının iş yerinde en fazla stres yaşayan demografik grup olduğu ortaya çıktı. Bu da yüzde 98'inin tükenmişlik belirtileri taşıdığını gösteriyor. Dr. El Muntasar, ''Stres hormonu, ciltteki kolajen ve elastinin parçalanmasına yol açar, bu da kişiyi yaşlı gösterir. Yüksek stres seviyeleri, hormonal dengesizliklere neden olarak geçici saç dökülmesine veya incelmesine de neden olabilir.'' ifadelerini kullandı.

    STRES FAKTÖRÜNÜN BÜYÜK PAYI VAR Geçtiğimiz yıl 12 bin çalışan üzerinde yapılan bir ankette, Z kuşağının iş yerinde en fazla stres yaşayan demografik grup olduğu ortaya çıktı. Bu da yüzde 98'inin tükenmişlik belirtileri taşıdığını gösteriyor. Dr. El Muntasar, ''Stres hormonu, ciltteki kolajen ve elastinin parçalanmasına yol açar, bu da kişiyi yaşlı gösterir. Yüksek stres seviyeleri, hormonal dengesizliklere neden olarak geçici saç dökülmesine veya incelmesine de neden olabilir.'' ifadelerini kullandı.