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En Zeki Çocukların Doğduğu Ay!

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma!

  1. Bilim insanları tarafından çocuklarla ilgili yapılan bir araştırma gündem oldu. Son yapılan araştırma kapsamında göre en zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı. İşte herkesi şaşırtan araştırma sonuçları...

    Bilim insanları tarafından çocuklarla ilgili yapılan bir araştırma gündem oldu. Son yapılan araştırma kapsamında göre en zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı. İşte herkesi şaşırtan araştırma sonuçları...

  2. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı araştırdı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı araştırdı.

  3. SONUÇLAR ŞAŞIRTTI<br> &#8203;Araştırma sonuçlarına göre;<br> eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıkarken,<br> ağustos ayında doğan çocukların ise spor alanında başarı elde ettiği görüldü.

    SONUÇLAR ŞAŞIRTTI
    ​Araştırma sonuçlarına göre;
    eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıkarken,
    ağustos ayında doğan çocukların ise spor alanında başarı elde ettiği görüldü.

  4. Yapılan araştırmanın tespitine göre bu öğrenciler eğitim hayatları boyunca en yüksek notları alıyorlar.

    Yapılan araştırmanın tespitine göre bu öğrenciler eğitim hayatları boyunca en yüksek notları alıyorlar.

  5. Ağustos?ta doğan çocukların ise genellikle akademik olarak daha az başarılı olarak tanımlandı.

    Ağustos?ta doğan çocukların ise genellikle akademik olarak daha az başarılı olarak tanımlandı.

  6. Spor alanında başarı gösterenlerin ise büyük bir çoğunluğunun Ağustos doğumlu olduğu görüldü.

    Spor alanında başarı gösterenlerin ise büyük bir çoğunluğunun Ağustos doğumlu olduğu görüldü.

  7. EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYEN EBEVEYNLER DİKKAT

    EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYEN EBEVEYNLER DİKKAT

  8. ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

    ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

  9. Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

    Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.