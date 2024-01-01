Hakkında Soruşturma Başlatıldı
kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.
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İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.
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Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
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NE OLMUŞTU? Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.
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"YAPTIĞIMDAN ASLA UTANMIYORUM" Yaşananların ardından THY, Dilan Çıtak?ın kara listeye alındığını açıkladı. Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade etti ve sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Dilan Çıtak, açıklamasında ?Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim? Pardon ya? ifadelerini kullandı.
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TATLISES SOYADINI KALDIRDI Geçtiğimiz aylarda da babası İbrahim Tatlıses?i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklayan Dilan Çıtak, Tatlıses'in "Soyadımı kullanmasın" sözleri sonrası harekete geçti. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.