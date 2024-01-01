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Kendisine Destek Veren Ünlü İsmi Açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın, ünlü bir şarkıcının kendisine destek verdiğini, hatta mesajlaştıklarını söyledi.

  1. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor. MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Beyza Huri Aydın kendisine destek olan ünlü ismi açıkladı.

    Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor. MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Beyza Huri Aydın kendisine destek olan ünlü ismi açıkladı.

  2. Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese" ifadelerini kullandı.

    Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese" ifadelerini kullandı.

  3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

  4. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Beyza oldu. Beyza ilk eleme adayı olarak Muratcan'ın ismini söyledi. Takımından en fazla oyu alan Nevzat, ikinci eleme adayı oldu.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Beyza oldu. Beyza ilk eleme adayı olarak Muratcan'ın ismini söyledi. Takımından en fazla oyu alan Nevzat, ikinci eleme adayı oldu.

  5. BEYZA HURİ AYDIN KİMDİR? Beyza Aydın 23 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Beyza, Fransa?dan gelerek MasterChef Türkiye?ye katıldı. Beyza Aydın'ın, Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

    BEYZA HURİ AYDIN KİMDİR? Beyza Aydın 23 yaşındadır. Aslen Konyalı olan Beyza, Fransa?dan gelerek MasterChef Türkiye?ye katıldı. Beyza Aydın'ın, Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.