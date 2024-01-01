Kendisine Destek Veren Ünlü İsmi Açıkladı

Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese" ifadelerini kullandı.