"Negatif Zamanın" Kanıtı Bulundu!

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı

"Negatif Zamanın" Kanıtı Bulundu!

Bilim insanlarından yedi yıl süren çalışma

  1. Toronto Üniversitesi?nden bir araştırma ekibi, atom uyarımını anlamak amacıyla fotonların (ışığın parçacıkları) davranışlarını yedi yıl boyunca inceledikten sonra "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti. Bu, bir malzemenin emdiği fotonların, içindeki atomlarla etkileşimleri nedeniyle malzemeden çıkmadan önce bir zaman gecikmesi (grup gecikmesi olarak da bilinir) yaşadığı yer. Foton, Modern Fizik'te ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu yani ışığın temel birimidir.

    Toronto Üniversitesi?nden bir araştırma ekibi, atom uyarımını anlamak amacıyla fotonların (ışığın parçacıkları) davranışlarını yedi yıl boyunca inceledikten sonra "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti. Bu, bir malzemenin emdiği fotonların, içindeki atomlarla etkileşimleri nedeniyle malzemeden çıkmadan önce bir zaman gecikmesi (grup gecikmesi olarak da bilinir) yaşadığı yer. Foton, Modern Fizik'te ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu yani ışığın temel birimidir.

  2. Araştırmacılar, fotonları ultra soğuk atomlardan oluşan bir bulutun içinden geçirerek atom uyarımını gözlemledi. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı fotonların geçiş süresi, atomların uyarım süresi bitmeden sona erdi. Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu.

    Araştırmacılar, fotonları ultra soğuk atomlardan oluşan bir bulutun içinden geçirerek atom uyarımını gözlemledi. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı fotonların geçiş süresi, atomların uyarım süresi bitmeden sona erdi. Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu.

  3. Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı. Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te şöyle yazdı: "Pozitif bir zaman aldı ancak fotonların atomların uyarılmış durumda *negatif* bir zaman geçirmesine neden olabileceğini gözlemleyen deneyimiz tamamlandı! Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum."

    Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı. Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te şöyle yazdı: "Pozitif bir zaman aldı ancak fotonların atomların uyarılmış durumda *negatif* bir zaman geçirmesine neden olabileceğini gözlemleyen deneyimiz tamamlandı! Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum."

  4. "İLERİ YERİNE GERİYE DOĞRU HAREKET EDECEKTİR" Scientific American'a konuşan Toronto Üniversitesi'nden Josiah Sinclair, ekibinin sonuçlara "çok şaşırdığını" belirterek, "Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir." dedi.

    "İLERİ YERİNE GERİYE DOĞRU HAREKET EDECEKTİR" Scientific American'a konuşan Toronto Üniversitesi'nden Josiah Sinclair, ekibinin sonuçlara "çok şaşırdığını" belirterek, "Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir." dedi.

  5. NEGATİF ZAMAN NEDİR? Negatif zaman, genellikle klasik fizik ve günlük yaşamda alışıldık zaman anlayışının dışında bir kavramdır. Geleneksel anlamda zaman, geçmişten geleceğe doğru ilerleyen bir çizgi gibi düşünülür. Ancak kuantum fiziğinde, bazı durumlarda "negatif zaman" kavramı ortaya çıkabilir.

    NEGATİF ZAMAN NEDİR? Negatif zaman, genellikle klasik fizik ve günlük yaşamda alışıldık zaman anlayışının dışında bir kavramdır. Geleneksel anlamda zaman, geçmişten geleceğe doğru ilerleyen bir çizgi gibi düşünülür. Ancak kuantum fiziğinde, bazı durumlarda "negatif zaman" kavramı ortaya çıkabilir.

  6. Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.

    Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.

  7. Kısaca, negatif zaman kavramı, klasik zaman anlayışına meydan okuyan ve kuantum fiziği bağlamında bazı ilginç sonuçlar doğuran bir durumdur. Ancak pratikte, günlük hayatta negatif zaman kavramı kullanılmaz ve zamanın doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için bir araç olarak kabul edilir.

    Kısaca, negatif zaman kavramı, klasik zaman anlayışına meydan okuyan ve kuantum fiziği bağlamında bazı ilginç sonuçlar doğuran bir durumdur. Ancak pratikte, günlük hayatta negatif zaman kavramı kullanılmaz ve zamanın doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için bir araç olarak kabul edilir.