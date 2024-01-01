"Negatif Zamanın" Kanıtı Bulundu!
Bilim insanlarından yedi yıl süren çalışma
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Toronto Üniversitesi?nden bir araştırma ekibi, atom uyarımını anlamak amacıyla fotonların (ışığın parçacıkları) davranışlarını yedi yıl boyunca inceledikten sonra "negatif zaman" kavramını keşfetiklerin iddia etti. Bu, bir malzemenin emdiği fotonların, içindeki atomlarla etkileşimleri nedeniyle malzemeden çıkmadan önce bir zaman gecikmesi (grup gecikmesi olarak da bilinir) yaşadığı yer. Foton, Modern Fizik'te ışık, radyo dalgaları gibi elektromanyetik radyasyonu içeren Elektromanyetik Alan kuantumu yani ışığın temel birimidir.
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Araştırmacılar, fotonları ultra soğuk atomlardan oluşan bir bulutun içinden geçirerek atom uyarımını gözlemledi. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı fotonların geçiş süresi, atomların uyarım süresi bitmeden sona erdi. Bu durum, fotonların sanki malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesine neden oldu.
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Uzmanlar elde edilen sonuçların grup gecikmesi gibi zaman değerlerinin fiziksel açıdan önemini vurguladı. Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te şöyle yazdı: "Pozitif bir zaman aldı ancak fotonların atomların uyarılmış durumda *negatif* bir zaman geçirmesine neden olabileceğini gözlemleyen deneyimiz tamamlandı! Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum."
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"İLERİ YERİNE GERİYE DOĞRU HAREKET EDECEKTİR" Scientific American'a konuşan Toronto Üniversitesi'nden Josiah Sinclair, ekibinin sonuçlara "çok şaşırdığını" belirterek, "Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir." dedi.
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NEGATİF ZAMAN NEDİR? Negatif zaman, genellikle klasik fizik ve günlük yaşamda alışıldık zaman anlayışının dışında bir kavramdır. Geleneksel anlamda zaman, geçmişten geleceğe doğru ilerleyen bir çizgi gibi düşünülür. Ancak kuantum fiziğinde, bazı durumlarda "negatif zaman" kavramı ortaya çıkabilir.
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Negatif zaman, belirli koşullar altında bir olayın, bir nesnenin ya da bir fotonun, bir sistemde geçirdiği zamanın negatif bir değere sahip olması durumunu ifade eder. Bu, özellikle fotonların bir atom bulutundan geçişi gibi kuantum süreçlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, bazı deneylerde bir fotonun atomlarla etkileşimi sırasında, etkileşimin başlangıç zamanının, çıkış zamanından önce geliyormuş gibi görünmesi durumu yaşanabilir.
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Kısaca, negatif zaman kavramı, klasik zaman anlayışına meydan okuyan ve kuantum fiziği bağlamında bazı ilginç sonuçlar doğuran bir durumdur. Ancak pratikte, günlük hayatta negatif zaman kavramı kullanılmaz ve zamanın doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek için bir araç olarak kabul edilir.