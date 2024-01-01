'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor'
Doğada bulunan ancak değeri çok bilinmeyen bir meyve var ki kan dolaşımını iyileştirip vücudu 10 yıl birden gençleştirebilir.
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Chichester Üniversitesi'nde yürütülen meyvelerin sağlıklı özelliklerine odaklanan bir araştırmada doğada bulunun bazı meyvelerin kan dolaşımını yüzde 45 oranında artırdığını ortaya koydu. Yüksek antioksidan içeriğine sahip olan genel sağlık üzerindeki erkileri göz önünde bulundurulduğunda frenk üzümü ömrü uzatan meyvelerden biri.
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Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, frenk üzümünü sadece bir hafta tüketmek bile genel kan dolaşımını iyileştirebilir ve vücudun biyolojik yaşını 10 yıl gençleştirebilir. Araştırmacılar, frenk üzümü özü takviyesinin kas kasılması sırasında ana arter kan akışını %45 artırdığını keşfetti. Dört ila yedi gün içinde klinik araştırmalarda önemli değişiklikler meydana geldiği söyledi.
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Profesör Willems, "Antosiyaninin görünen ömrü boyunca sağlığı etkilemek için anlamlı potansiyelinin yüzeyini kazıyoruz. Bir şekilde frenk üzümü bileşikleri kan damarlarını daha sağlıklı ve genç yapıyor" dedi.
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Frenk üzümü ekstraktının alım kolaylığının, kan damarlarımız üzerinde faydalı bir etki sağlamak için koruyucu bir ilaç olarak hareket edebileceği önemli bir bulgudur" dedi.
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FRENK ÜZÜMÜ YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEBİLİR Frenk üzümü C vitamini, K vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için vücuda pek çok faydası bulunur. Profesöre göre, bu bileşikler, yüksek tansiyona katkıda bulunan kardiyovasküler kusurlara karşı bir tampon görevi görebilir.
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Düzenli olarak frenk üzümü tüketimi, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bilimsel olarak kanıtlanmış hipertansiyon ve kardiyovasküler sağlık için potasyum ve linoleik asit içeren Frenk üzümü iyi bir kaynaktır.
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Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatır.
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Profesör Willems, "Çalışmalarda frenk üzümünün normal kan basıncına sahip insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz. Ancak, hipertansif yetişkinlerde, frenk üzümü yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var demektir. Bunun yanı sıra, en iyi strateji, yüksek tansiyon gelişene kadar beklememek ve frenk üzümü, sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonu destekleyerek önlemeye yardımcı olabilir." dedi.
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"TÜKETMEK İÇİN HASTALANMAYI BEKLEMEYİN" Frenk üzümü bileşikleri kan damarlarını daha sağlıklı ve genç yapıyor" diyen Profesör Willems, kuş üzümü özünün kullanımının kolay olması sebebiyle damarlarımız üzerinde şifalı bir etki sağlamanın yanı sıra koruyucu hekimlik unsuru olarak da kayda değer bir etkisi olabileceğini dile getirdi. Profesör Willems'in araştırması, hipertansif hastalarda yüksek tansiyonu düşürmek için frenk üzümü özünün kullanımını destekleyen bir dizi araştırmaya katkıda bulunuyor.
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FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?
Frenk üzümünü yıkayıp doğrudan yiyebilirsiniz. Atıştırmalık olarak oldukça lezzetlidir.
Taze frenk üzümünü smoothie'lere ekleyebilir veya su ve diğer meyvelerle karıştırarak lezzetli bir içecek yapabilirsiniz.
Salatalarınıza taze frenk üzümü ekleyerek hem lezzet hem de besin değeri artırabilirsiniz. Özellikle yeşil salatalarla iyi uyum sağlar.
Kek, kurabiye veya puding gibi tatlıların üzerine ekleyebilir ya da iç malzeme olarak kullanabilirsiniz.
Frenk üzümünü reçel veya marmelat yaparak kahvaltılarda ekmekle birlikte tüketebilirsiniz.
Dondurmanın üzerine veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz.
Kuru meyve karışımlarına ekleyerek atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
ÖNEMLİ! Doğada bulunan meyveler sağlık için faydalıdır. Ancak bazı meyvelere karşı alerjik reaksionlar geçirebilirsiniz. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.