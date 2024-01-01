'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor'

FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Frenk üzümünü yıkayıp doğrudan yiyebilirsiniz. Atıştırmalık olarak oldukça lezzetlidir.

Taze frenk üzümünü smoothie'lere ekleyebilir veya su ve diğer meyvelerle karıştırarak lezzetli bir içecek yapabilirsiniz.

Salatalarınıza taze frenk üzümü ekleyerek hem lezzet hem de besin değeri artırabilirsiniz. Özellikle yeşil salatalarla iyi uyum sağlar.

Kek, kurabiye veya puding gibi tatlıların üzerine ekleyebilir ya da iç malzeme olarak kullanabilirsiniz.

Frenk üzümünü reçel veya marmelat yaparak kahvaltılarda ekmekle birlikte tüketebilirsiniz.

Dondurmanın üzerine veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Kuru meyve karışımlarına ekleyerek atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Doğada bulunan meyveler sağlık için faydalıdır. Ancak bazı meyvelere karşı alerjik reaksionlar geçirebilirsiniz. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.