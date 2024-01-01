Togg T10F İlk Kez Görücüye Çıktı

"80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİLE SAHİP OLACAK" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin piyasaya sunulacağını belirterek, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye Togg artık sesleniyor olacak, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak." demişti.