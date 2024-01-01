Togg T10F İlk Kez Görücüye Çıktı
Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F ilk kez Teknofest'te görücüye çıktı.
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T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F ilk kez Adana'da düzenlenen Teknofest'te ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.
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Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Togg T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
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"80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİLE SAHİP OLACAK" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin piyasaya sunulacağını belirterek, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye Togg artık sesleniyor olacak, biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak." demişti.
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