Elektrikli Hava Taksi Görücüye Çıktı

Toyota, Joby Aviation'ın elektrikli hava taksisi projesine Ekim 2024'te 500 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, hava taksilerinin ticari üretime geçişini hızlandırmayı ve sertifikasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.