Elektrikli Hava Taksi Görücüye Çıktı
Joby Aviation firmasının, Japon otomobil devi Toyota'dan aldığı 894 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ürettiği elektrikli hava taksisi, New York'taki görücüye çıktı.
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş izni süreci tamamlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor.
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Toyota, Joby Aviation'ın elektrikli hava taksisi projesine Ekim 2024'te 500 milyon dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, hava taksilerinin ticari üretime geçişini hızlandırmayı ve sertifikasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.
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Joby'nin hava taksisi, Delta ve Uber ortaklığıyla New York?taki Grand Central Terminali?nde halka tanıtıldı.
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Ancak ABD'de uçuş yapabilmesi için gerekli olan Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayları henüz tamamlanmadı. Şirket, 2025 yılında Dubai'de operasyonlara başlamayı planlıyor.
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Joby Aviation üretim kapasitesini artırmak için Kaliforniya?da yeni tesisler kuruyor ve küresel çapta operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.
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