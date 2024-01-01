1 Bardak İçen Yaşlanmıyor
Gençliğin sırrı onda saklıymış
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Kahveyle ilgili yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlanan çalışmada, 16.000'den fazla Avrupalının tükettiği dört içecek karşılaştırıldı. Kahvenin yavaş yaşlanmayla bir ilgisi olduğu bulundu.
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Araştırmacılar, kahvenin antioksidan özelliklerinin oksidatif stres ve inflamasyonla savaşabileceğini söylüyor. Kavrulmuş kahvedeki polifenoller cilt elastikiyetini ve nemini iyileştirebilir, kırışıklıkları ve diğer yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.
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Polifenollerin ısıya duyarlı olması nedeniyle kavrulmuş kahvenin türünün de önemli olduğunu söyledi . Daha açık kavrulmuş kahveler, koyu kavrulmuş kahvelerden daha güçlüdür çünkü kavurma sırasında yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalmak polifenolleri yok edebilir. Espresso daha yoğundur ve polifenol içeriği açısından daha faydalı olabilir.
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Çay da polifenoller içerir. Bu çalışma çay tüketimi ile gecikmiş yüz yaşlanması arasında güçlü bir bağlantı bulamamış olsa da, diğer çalışmalar yeşil çayın UV maruziyetinden kaynaklanan fotoyaşlanmayı önleyebileceğini ve cilt iltihabını azaltabileceğini göstermiştir.
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CİLT BAKIMINDA KAHVE TELVESİ KULLANMANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI İçeceğin sağlık yararlarından yararlanmak için ölçülülük ve tutarlılık çok önemlidir. Uzmanlar, iki ila üç adet 8 fincan kahvenin yaşlanma karşıtı faydaların tamamını elde etmek için yeterli olduğunu söyledi.
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Ancak aşırı kahve tüketiminin pamukçuk, uyku bozukluğu ve diğer hoş olmayan semptomlara neden olabilir.
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Kahveyi orta düzeyde içmek en iyisi olabilir ancak antioksidanlar ve diğer iltihap giderici bileşikler vücutta birikebileceğinden bunu günlük bir alışkanlık haline getirin.
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Kahvenizin yaşlanma karşıtı faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak istiyorsanız, içine krema ve şeker eklemeniz önerilmez. Şeker, şekerin kolajene ve ciltteki diğer yapısal malzemelere bağlanmasının etkisi olan glikasyona katkıda bulunabilir.
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Kahvenize süt ekliyorsanız yağsız süt yerine tam yağlı süt kullanmalısınız çünkü yağsız sütün glisemik indeksi daha yüksektir ve bu da kan şekeri seviyelerinde ani artışa neden olabilir.