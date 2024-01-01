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Kestane Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

Kestane kabuklarının bilinmeyen faydaları...

  1. Kış aylarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestanenin kalp sağlığını korumadan bağırsakları temizlemeye kadar birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi kadar kabuğu da bir o kadar faydalı olan kestanenin kabukları soyularak tüketilip ardından kabuklar çöpe gidiyor. Peki, kestane kabuklarının doğru tüketimi nasıl olmalı?

    Kış aylarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestanenin kalp sağlığını korumadan bağırsakları temizlemeye kadar birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi kadar kabuğu da bir o kadar faydalı olan kestanenin kabukları soyularak tüketilip ardından kabuklar çöpe gidiyor. Peki, kestane kabuklarının doğru tüketimi nasıl olmalı?

  2. Soğuk havalarda sokak lezzetlerinin baş tacı olan kestane, içerdiği lif ve besin değeri açısından sağlığa büyük faydaları bulunmaktadır.

    Soğuk havalarda sokak lezzetlerinin baş tacı olan kestane, içerdiği lif ve besin değeri açısından sağlığa büyük faydaları bulunmaktadır.

  3. Kabuklarından ayrılarak tüketilen kestane, yüksek miktarda protein ve karbonhidrat içermektedir. Aynı zamanda magnezyum, demir ve fosfor gibi mineral kaynakları açısından da oldukça zengindir.

    Kabuklarından ayrılarak tüketilen kestane, yüksek miktarda protein ve karbonhidrat içermektedir. Aynı zamanda magnezyum, demir ve fosfor gibi mineral kaynakları açısından da oldukça zengindir.

  4. Kabuklarının da oldukça faydalı olduğu bilinen bu besin, birçok alanda işe yaramaktadır.

    Kabuklarının da oldukça faydalı olduğu bilinen bu besin, birçok alanda işe yaramaktadır.

  5. Eğer siz de kestane tükettikten sonra "Kestane kabukları ne işe yarar?" diye düşünüyorsanız, kestane kabukları hakkında merak edilenler haberin detayında....

    Eğer siz de kestane tükettikten sonra "Kestane kabukları ne işe yarar?" diye düşünüyorsanız, kestane kabukları hakkında merak edilenler haberin detayında....

  6. KESTANE KABUĞUNUN SUYUNDA ŞİFA VAR! Kestane kabuklarını suda haşlayıp suyundan faydalanabilirsiniz. Bu suyun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

    KESTANE KABUĞUNUN SUYUNDA ŞİFA VAR! Kestane kabuklarını suda haşlayıp suyundan faydalanabilirsiniz. Bu suyun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

  7. Kan sistemindeki organizmanın su seviyesini düzelterek kansızlığa iyi gelmektedir ve kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Böylece oluşabilecek varisleri engellemektedir.

    Kan sistemindeki organizmanın su seviyesini düzelterek kansızlığa iyi gelmektedir ve kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Böylece oluşabilecek varisleri engellemektedir.

  8. Ruhsal ve fiziksel yorgunluğa çok iyi geldiği bilinmektedir.

    Ruhsal ve fiziksel yorgunluğa çok iyi geldiği bilinmektedir.

  9. Aynı zamanda kaynatılan kestane suyunun ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

    Aynı zamanda kaynatılan kestane suyunun ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

  10. ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇIYOR! Besin değeri güçlü olan kestane kabuklarının püre haline geldikten sonra balla karıştırılarak 1 yaşından büyük çocuklara verilmesinin iştahsız çocukların iştahını açtığı bilinmektedir.

    ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇIYOR! Besin değeri güçlü olan kestane kabuklarının püre haline geldikten sonra balla karıştırılarak 1 yaşından büyük çocuklara verilmesinin iştahsız çocukların iştahını açtığı bilinmektedir.

  11. KELLİK PROBLEMİNE DOĞAL ÇARE! Sağlığın yanında dış görünüşünüze de fayda sağlayan kestane kabukları, saçlarınızın gür, sağlıklı ve canlı gözükmesini sağlamaktadır.

    KELLİK PROBLEMİNE DOĞAL ÇARE! Sağlığın yanında dış görünüşünüze de fayda sağlayan kestane kabukları, saçlarınızın gür, sağlıklı ve canlı gözükmesini sağlamaktadır.

  12. Kestane kabuklarının saç sağlığı için kullanılmasındaki yöntem ise şudur: Yaklaşık 100 gram kestane kabuğu kaynatıldıktan sonra belli bir müddet soğumaya bırakılır ve elde edilen suyla saçlar yıkanılır.

    Kestane kabuklarının saç sağlığı için kullanılmasındaki yöntem ise şudur: Yaklaşık 100 gram kestane kabuğu kaynatıldıktan sonra belli bir müddet soğumaya bırakılır ve elde edilen suyla saçlar yıkanılır.

  13. Yıkanan saçlar 1 saat bekletildikten sonra durulanmaktadır. İŞTE BU KADAR!

    Yıkanan saçlar 1 saat bekletildikten sonra durulanmaktadır. İŞTE BU KADAR!