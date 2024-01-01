Kestane Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!

Kış aylarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestanenin kalp sağlığını korumadan bağırsakları temizlemeye kadar birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi kadar kabuğu da bir o kadar faydalı olan kestanenin kabukları soyularak tüketilip ardından kabuklar çöpe gidiyor. Peki, kestane kabuklarının doğru tüketimi nasıl olmalı?