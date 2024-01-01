Kestane Kabuklarını Sakın Çöpe Atmayın!
Kestane kabuklarının bilinmeyen faydaları...
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Kış aylarının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kestanenin kalp sağlığını korumadan bağırsakları temizlemeye kadar birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi kadar kabuğu da bir o kadar faydalı olan kestanenin kabukları soyularak tüketilip ardından kabuklar çöpe gidiyor. Peki, kestane kabuklarının doğru tüketimi nasıl olmalı?
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Soğuk havalarda sokak lezzetlerinin baş tacı olan kestane, içerdiği lif ve besin değeri açısından sağlığa büyük faydaları bulunmaktadır.
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Kabuklarından ayrılarak tüketilen kestane, yüksek miktarda protein ve karbonhidrat içermektedir. Aynı zamanda magnezyum, demir ve fosfor gibi mineral kaynakları açısından da oldukça zengindir.
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Kabuklarının da oldukça faydalı olduğu bilinen bu besin, birçok alanda işe yaramaktadır.
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Eğer siz de kestane tükettikten sonra "Kestane kabukları ne işe yarar?" diye düşünüyorsanız, kestane kabukları hakkında merak edilenler haberin detayında....
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KESTANE KABUĞUNUN SUYUNDA ŞİFA VAR! Kestane kabuklarını suda haşlayıp suyundan faydalanabilirsiniz. Bu suyun faydaları şöyle sıralanmaktadır:
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Kan sistemindeki organizmanın su seviyesini düzelterek kansızlığa iyi gelmektedir ve kan dolaşımını hızlandırmaktadır. Böylece oluşabilecek varisleri engellemektedir.
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Ruhsal ve fiziksel yorgunluğa çok iyi geldiği bilinmektedir.
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Aynı zamanda kaynatılan kestane suyunun ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.
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ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇIYOR! Besin değeri güçlü olan kestane kabuklarının püre haline geldikten sonra balla karıştırılarak 1 yaşından büyük çocuklara verilmesinin iştahsız çocukların iştahını açtığı bilinmektedir.
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KELLİK PROBLEMİNE DOĞAL ÇARE! Sağlığın yanında dış görünüşünüze de fayda sağlayan kestane kabukları, saçlarınızın gür, sağlıklı ve canlı gözükmesini sağlamaktadır.
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Kestane kabuklarının saç sağlığı için kullanılmasındaki yöntem ise şudur: Yaklaşık 100 gram kestane kabuğu kaynatıldıktan sonra belli bir müddet soğumaya bırakılır ve elde edilen suyla saçlar yıkanılır.
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Yıkanan saçlar 1 saat bekletildikten sonra durulanmaktadır. İŞTE BU KADAR!