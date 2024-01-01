Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı Yansıtıldı

İstanbul?un tarihi yapılarından olan ve sık sık farklı temalarla aydınlatılan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin?e destek olmak ve İsrail?in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı.