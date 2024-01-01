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13 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti!

Issız Adam'ın yıldızı Cemal Hünal boşandı

  1. Özellikle "Issız Adam" filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

    Özellikle "Issız Adam" filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

  2. DURUŞMAYI KİTAP OKUYARAK BEKLEDİ Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

    DURUŞMAYI KİTAP OKUYARAK BEKLEDİ Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

  3. İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.

    İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.

  4. ANLAŞMALI BOŞANDILAR Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

    ANLAŞMALI BOŞANDILAR Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

  5. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

    Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

  6. "EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR" Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında boşanacakları yönünde iddialarla gündeme gelen ünlü çift, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz. "

    "EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR" Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında boşanacakları yönünde iddialarla gündeme gelen ünlü çift, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz. "