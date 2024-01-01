Asgari Ücret 2025'Te Ne Kadar Olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ocak 2024?te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. Bu yıl ise ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.