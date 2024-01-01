En Sağlıklı 3 Çorba Açıklandı

- Brokoli Çorbası:

Her ne kadar lezzet sıralamasında üst basamaklarda yer almıyor olsa da, brokoli ile hazırlanan tüm yiyecekler gibi brokoli çorbası da besin değeri açısından oldukça zengin gıdalar arasında yer alıyor.

Bol miktarda A vitamini barındırıyor olması nedeniyle güçlü bir bağışıklık sisteminin inşa edilmesini sağlayan bu çorba, aynı zamanda doğal bir antibiyotik görevi üstleniyor. Vücudun hormonal dengesini yenileyen ve ödem atılmasını kolaylaştıran brokoli, beslenme uzmanları tarafından diyet listelerinin ilk sıralarına yerleştiriliyor.