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Discord Kapatıldı Mı? Discord Neden Açılmıyor?

Erişim engeline ilişkin açıklama geldi

  1. Milyonlarca aktif üyesi bulunan sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, özellikle son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla sıkça gündeme geliyordu. Özellikle ebeveynler Discord çeteleri nedeniyle tedirginlik yaşıyordu.

    Milyonlarca aktif üyesi bulunan sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, özellikle son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla sıkça gündeme geliyordu. Özellikle ebeveynler Discord çeteleri nedeniyle tedirginlik yaşıyordu.

  2. Günlerdir sosyal medyada yayılan iddialar ardından Discord kullanıcıları, platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

    Günlerdir sosyal medyada yayılan iddialar ardından Discord kullanıcıları, platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

  3. DİSCORD KAPATILDI MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

    DİSCORD KAPATILDI MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

  4. BAKAN TUNÇ ERİŞİM ENGELİ KARARINI DUYURDU Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

    BAKAN TUNÇ ERİŞİM ENGELİ KARARINI DUYURDU Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti. Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti. Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.