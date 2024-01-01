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Kadın Cinayetleri Hakkında Söyledikleri Tepki Çekti

Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, söyledikleri tepki çekti

  1. Ünlü şarkıcı Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? denildi. Sibel Can'ın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    Ünlü şarkıcı Sibel Can'a kadın cinayetleri hakkındaki fikri soruldu, "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? denildi. Sibel Can'ın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

  2. Kadınlara yönelik tacizler, şiddetler ve cinayetlerin arttığı şu günlerde tüm Türkiye 19 yaşında hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor.

    Kadınlara yönelik tacizler, şiddetler ve cinayetlerin arttığı şu günlerde tüm Türkiye 19 yaşında hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor.

  3. Ünlü isme kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulunca 'çok acı, çok acı. Söyleyecek bir şey yok' yanıtını verdi. Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    Ünlü isme kadın cinayetleri hakkındaki fikirleri sorulunca 'çok acı, çok acı. Söyleyecek bir şey yok' yanıtını verdi. Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

  4. "Benim dışımda hiç kimse..."<br> 'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!

    "Benim dışımda hiç kimse..."
    'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!

  5. Sosyal medya ayağa kalktı<p> Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Sibel Can'a sosyal medyada; 'korkunç bir açıklama daha', 'harika bir zengin fakir ayrımı yapmış', 'ne diyeceğinizi şaşırdınız' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

    Sosyal medya ayağa kalktı

    Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Sibel Can'a sosyal medyada; 'korkunç bir açıklama daha', 'harika bir zengin fakir ayrımı yapmış', 'ne diyeceğinizi şaşırdınız' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

  6. Sibel Can kendini böyle savundu<p> Sibel Can bu eleştirilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi. Sibel Can yaptığı paylaşımda; ''Ben bir sanatçı olarak toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in' karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?' ifadelerini kullandı.

    Sibel Can kendini böyle savundu

    Sibel Can bu eleştirilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi. Sibel Can yaptığı paylaşımda; ''Ben bir sanatçı olarak toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in' karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?' ifadelerini kullandı.