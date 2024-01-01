İşte Gıda Sahtekarlığı Yapan Firmalar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda sahtekarları ifşalanmaya devam ediyor. Gıda sahtekarları halk sağlığıyla oynarken vatandaş da içeriğini bilmeden vaat edilenden çok daha farklı ve zararlı şeyler tüketmiş olabiliyordu. Kamuoyunda büyük bir gündem yaratan taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Buna göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi. İşte o liste...