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İşte Gıda Sahtekarlığı Yapan Firmalar!

Bakanlık bir bir ifşa etti! Neler yedirmişler neler...

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda sahtekarları ifşalanmaya devam ediyor. Gıda sahtekarları halk sağlığıyla oynarken vatandaş da içeriğini bilmeden vaat edilenden çok daha farklı ve zararlı şeyler tüketmiş olabiliyordu. Kamuoyunda büyük bir gündem yaratan taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Buna göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi. İşte o liste...

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda sahtekarları ifşalanmaya devam ediyor. Gıda sahtekarları halk sağlığıyla oynarken vatandaş da içeriğini bilmeden vaat edilenden çok daha farklı ve zararlı şeyler tüketmiş olabiliyordu. Kamuoyunda büyük bir gündem yaratan taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi. Buna göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi. İşte o liste...

  2. Gıda fiyatlarındaki artış bir yana dursun, son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar konuşulmaya başlandı. Halk sağlığıyla oynayan o firmalar, vatandaşın vaat edilenden çok farklı ve hatta zararlı şeyler tüketmesine neden oluyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanmaya başladı.

    Gıda fiyatlarındaki artış bir yana dursun, son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar konuşulmaya başlandı. Halk sağlığıyla oynayan o firmalar, vatandaşın vaat edilenden çok farklı ve hatta zararlı şeyler tüketmesine neden oluyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanmaya başladı.

  3. FİRMA ADI AÇIK AÇIK DUYURULUYOR<p> Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile, uygunsuzluk, ürün ve markanın adı açık bir şekilde aktarılıyor.

    FİRMA ADI AÇIK AÇIK DUYURULUYOR

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile, uygunsuzluk, ürün ve markanın adı açık bir şekilde aktarılıyor.

  4. LİSTE YENİDEN GÜNCELLENDİ<p> Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 8 Ekim tarihli listede kekik, bal, sucuk, çiğ adana, bitkisel macun ve zeytinyağı gibi pek çok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu.

    LİSTE YENİDEN GÜNCELLENDİ

    Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 8 Ekim tarihli listede kekik, bal, sucuk, çiğ adana, bitkisel macun ve zeytinyağı gibi pek çok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu.

  5. ÇİĞ ADANADA KALP KULLANMIŞLAR<p> Listede yer alanlara göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildiği görüldü.

    ÇİĞ ADANADA KALP KULLANMIŞLAR

    Listede yer alanlara göre; zeytinyağında tohum yağları, bitkisel macunda ilaç etken maddesi, çiğ adanada sakatat (kalp), kangal sucukta kanatlı eti tespit edildiği görüldü.