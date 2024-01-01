Somer Şef Şaştı Kaldı: Kazanma İhtimaliniz Yok

SOMER ŞEF: KAZANMA İHTİMALİNİZ YOK

Mavi Takım'dan Ezgi'nin "Tamamen yanlış başladığımızı düşünüyorum" demesi üzerine Somer Şef uyarıda bulundu: Hiçbiriniz 'Bir saniye Nevzat, ne yaptın?' demedi. Benim diyesim geldi. O bir dakika süreyi biz size tartışın, kim başlasın, kim başlamasın diye verdik. Bakıyoruz herkes tezgahlarında yemek bakıyor. O kadar ben kendi yemeğimi alayım, kazanayım, gerisi umurumda değil, havasındasınız ki. Bu şekilde kazanma ihtimaliniz yok.