Somer Şef Şaştı Kaldı: Kazanma İhtimaliniz Yok
Masterchef'te 3. ve 4. eleme adayları belli oldu!
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Masterchef'te haftalar ilerledikçe heyecan daha da artıyor. Yarışmacıların birbirinden güzel tabakları hazırladı ve potaya giden isimler belirlendi. Somer Şef Mavi Takım'ı uyarı! İşte Masterchef'te merak edilen detaylar...
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İSKANDİNAV MUTFAĞI GÜNÜ
Şefler ilk turda Mavi Takım ile Kırmızı Takım'dan İskandinav Mutfağı yapmalarını istedi. Menü ise şu şekildeydi; Rakmousse, Hasselback Patates, Fiskegrateng, Kroppkakor, İsveç Köfte, Farikal ve Kardemummabullar
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DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Kıyasıya mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlayan Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında şefler seçimini yaptı. Dokunulmazlığı Kırmızı Takım aldı ve eleme potasından kurtuldu.
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SOMER ŞEF: KAZANMA İHTİMALİNİZ YOK
Mavi Takım'dan Ezgi'nin "Tamamen yanlış başladığımızı düşünüyorum" demesi üzerine Somer Şef uyarıda bulundu: Hiçbiriniz 'Bir saniye Nevzat, ne yaptın?' demedi. Benim diyesim geldi. O bir dakika süreyi biz size tartışın, kim başlasın, kim başlamasın diye verdik. Bakıyoruz herkes tezgahlarında yemek bakıyor. O kadar ben kendi yemeğimi alayım, kazanayım, gerisi umurumda değil, havasındasınız ki. Bu şekilde kazanma ihtimaliniz yok.
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SEMİH DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI
Şefler birbirinden lezzetli tabaklar arasından en iyi tabağı seçti. Dokunulmazlığı alan isim Semih oldu. Semih 3. eleme adayı olarak kaptan Nevzat'ı seçti. 4. eleme adayı ise oylama sonucu belirleniyor.
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4. ELEME ADAYI DA EMRE OLDU
Yarışmacılardan en fazla oyu alan Emre 4. eleme adayı olarak seçildi.