Edirnekapı Surlarında Demir Bariyer
İkbal vahşice katledilmişti
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İstanbul'da Semih Çelik'in (19) iki genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.
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Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor. Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.
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Bazı sosyal medya kullanıcılarının büyük bir acının yaşandığı yerde TikTok videoları çekerek poz vermesi ve şarkılar söylemesi tepki toplamıştı.
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Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.
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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Semih Çelik (19) 4 Ekim'de Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i (19) de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti. Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.
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Öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil.