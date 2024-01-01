Leoparlı Koltuğu Gündem Oldu!
O fiyatlar doğru değil
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Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü AD (Architectural Digest) dergisine kapak oldu.
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EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI Evinin kapılarını ilk kez açan ve AD Middle East dergisine özel poz veren yıldız, "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, ?Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum" demişti.
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DEVASA KOLTUĞU GÜNDEM OLDU Lüks evindeki detaylar dikkat çeken ve devasa leopar koltuğunun 600 bin TL olduğu iddia edilen oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.
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2. Sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, evine gelen yorumlar hakkında sessizliğini bozdu.
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"TUTARSIZ, GARİP ŞEYLER YAZILIYOR" Sarıkaya, "Çok tutarsız garip şeyler yazılıyor. Onlar gerçeği yansıtmıyor. İlk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa bir ev yaptım kendime. Mimar Enis Karavil de çok iyi bir mimar olduğu için böyle bir dergiye birlikte çekim yapma kararı aldık. Evimde mutluyum. Evimin kapılarını açtığım için biraz da tedirgin olmadım değil" ifadelerini kullandı.
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"KANEPE İMZA PARÇAM OLACAKTI" Sarıkaya, devasa leopar koltuğu için de "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı. Evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum" demişti.