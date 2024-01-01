Leoparlı Koltuğu Gündem Oldu!

"TUTARSIZ, GARİP ŞEYLER YAZILIYOR" Sarıkaya, "Çok tutarsız garip şeyler yazılıyor. Onlar gerçeği yansıtmıyor. İlk defa böyle bir şey yaptım. İlk defa bir ev yaptım kendime. Mimar Enis Karavil de çok iyi bir mimar olduğu için böyle bir dergiye birlikte çekim yapma kararı aldık. Evimde mutluyum. Evimin kapılarını açtığım için biraz da tedirgin olmadım değil" ifadelerini kullandı.