İşte Domuz Eti Kullanan Şube!
Hangi ilde (şubede) domuz eti çıktı?
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listede öne çıkan ise Köfteci Yusuf markası oldu. Türkiye'nin birçok noktasında restoranı bulunan Köfteci Yusuf'un etlerine domuz eti karıştırdığı söylentileri kısa sürede yayılmıştı.
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KÖFTECİ YUSUF'UN DOMUZ ETİ KULLANILAN ŞUBESİ 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.
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Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.
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SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERİLMİŞTİ Ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen Köfteci Yusuf isimli işletme X hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz örneklerin iki denetim sırasında çıktığı bilgisini paylaştı. Bu yıl şubat ve mart aylarında iki şubelerinden numune alındığını belirten işletmeci, olumsuz örneklerin bu numulerde çıktığını ancak şahit numune alınmadığını ileri sürdü. İşletmedeki döner örneklerinden gen testi sırasında domuz etine rastlanıldığını aktaran firma denetim sonuçlarının kendileriyle hemen paylaşılması halinde, kaynağı tespit edebileceklerini savundu. Firma, ürünlerinde domuz etinin kullanılmadığını da vurguladı.