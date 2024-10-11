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Haftanın Filmleri (11 Ekim 2024)

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, dramdan animasyona, dördü yerli, 8 film vizyona girecek.

  1. DENGELER Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu ve Tanju Bilir'in rol aldığı "Dengeler", Süleyman Mert Özdemir yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak. Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan film, aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor.

    DENGELER Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu ve Tanju Bilir'in rol aldığı "Dengeler", Süleyman Mert Özdemir yönetmenliğinde beyaz perdede yer alacak. Amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanan film, aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor.

  2. AYRILIK A.Ş. Tanser Yılmaztürk'ün çektiği "Ayrılık A.Ş.", sevgililerinden ayrılmak isteyenlere "ayırma" hizmeti veren bir şirket kuran bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Romantik komedi türündeki filmde İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Tanser Yılmaztürk, Zeynep Urhan ve Mertkan Arat rol aldı.

    AYRILIK A.Ş. Tanser Yılmaztürk'ün çektiği "Ayrılık A.Ş.", sevgililerinden ayrılmak isteyenlere "ayırma" hizmeti veren bir şirket kuran bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Romantik komedi türündeki filmde İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Tanser Yılmaztürk, Zeynep Urhan ve Mertkan Arat rol aldı.

  3. USTA İLE MARGARİTA August Diehl, Yulia Snigir, Claes Bang, Evgeniy Tsyganov, Yuri Kolokolnikov, Aleksey Guskov ve Polina Aug'un oynadığı "Usta ile Margarita", Michael Lockshin yönetmenliğinde Türk izleyicisi ile buluşacak. Hırvatistan ve Rusya ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle: "1930'ların Moskova'sında, kariyerinin zirvesindeki ünlü bir yazar, aniden kendini edebi bir skandalın ortasında bulur. Yazdığı oyunun repertuvardan çıkarılmasıyla meslektaşları ondan uzaklaşır ve kısa sürede dışlanır. Bu zor zamanların ardından, yazar Margarita ile tanışır. Margarita onun sevgilisi ve ilham perisi olur. Margarita'nın sevgisi ve desteğiyle, yazar çevresindeki insanların karakterlerinden esinlenerek yeni bir romana başlar. Romandaki başkahraman ise, kısa bir süre önce tanıştığı gizemli yabancıdan esinlenilen Voland'dır. Yazar, romanının dünyasına kendini öylesine kaptırır ki, gerçeklik ile hayal gücü birbirine karışmaya başlar."

    USTA İLE MARGARİTA August Diehl, Yulia Snigir, Claes Bang, Evgeniy Tsyganov, Yuri Kolokolnikov, Aleksey Guskov ve Polina Aug'un oynadığı "Usta ile Margarita", Michael Lockshin yönetmenliğinde Türk izleyicisi ile buluşacak. Hırvatistan ve Rusya ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle: "1930'ların Moskova'sında, kariyerinin zirvesindeki ünlü bir yazar, aniden kendini edebi bir skandalın ortasında bulur. Yazdığı oyunun repertuvardan çıkarılmasıyla meslektaşları ondan uzaklaşır ve kısa sürede dışlanır. Bu zor zamanların ardından, yazar Margarita ile tanışır. Margarita onun sevgilisi ve ilham perisi olur. Margarita'nın sevgisi ve desteğiyle, yazar çevresindeki insanların karakterlerinden esinlenerek yeni bir romana başlar. Romandaki başkahraman ise, kısa bir süre önce tanıştığı gizemli yabancıdan esinlenilen Voland'dır. Yazar, romanının dünyasına kendini öylesine kaptırır ki, gerçeklik ile hayal gücü birbirine karışmaya başlar."

  4. KABİR AZABI: İNSİ VE CİNNİ Gökhan Arı'nın çektiği, Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün ve Faik Umut Özalp'in rol aldığı "Kabir Azabı: İnsi ve Cinni", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

    KABİR AZABI: İNSİ VE CİNNİ Gökhan Arı'nın çektiği, Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün ve Faik Umut Özalp'in rol aldığı "Kabir Azabı: İnsi ve Cinni", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

  5. CESUR PRENSES: SİHİRLİ ÜLKE "Cesur Prenses: Sihirli Ülke", dik başlı ve cesur prensesin kötü büyücü tarafından kaçırılması sonrası başlayan kurtarma macerasını işliyor.

    CESUR PRENSES: SİHİRLİ ÜLKE "Cesur Prenses: Sihirli Ülke", dik başlı ve cesur prensesin kötü büyücü tarafından kaçırılması sonrası başlayan kurtarma macerasını işliyor.

  6. TEMBELLER AİLESİ Tania Vincent ve Ricard Cusso'nun yönettiği, "Tembeller Ailesi", şiddetli bir fırtınada evleri yıkılan enerjik tembel hayvan Laura ile eksantrik ailesinin büyük şehre sığınması sonrasında başlarından geçen olayları aktarıyor.

    TEMBELLER AİLESİ Tania Vincent ve Ricard Cusso'nun yönettiği, "Tembeller Ailesi", şiddetli bir fırtınada evleri yıkılan enerjik tembel hayvan Laura ile eksantrik ailesinin büyük şehre sığınması sonrasında başlarından geçen olayları aktarıyor.

  7. MY HERO ACADEMIA: SIRA SENDE Tensai Okamura yönetmenliğindeki Japonya yapımı anime film "My Hero Academia: Sıra Sende", büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor.

    MY HERO ACADEMIA: SIRA SENDE Tensai Okamura yönetmenliğindeki Japonya yapımı anime film "My Hero Academia: Sıra Sende", büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor.

  8. CİLLE 2069 Haftanın yerli animasyonu "Cille 2069", nükleer savaştan sonra enerji kaynakları tükenmiş dünyanın son umudu olan Cilleleri kaybetmemek için Kayra ve arkadaşlarının, 2069 yılında bu kavme karşı verdiği büyük savaşı anlatıyor.

    CİLLE 2069 Haftanın yerli animasyonu "Cille 2069", nükleer savaştan sonra enerji kaynakları tükenmiş dünyanın son umudu olan Cilleleri kaybetmemek için Kayra ve arkadaşlarının, 2069 yılında bu kavme karşı verdiği büyük savaşı anlatıyor.