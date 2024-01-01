Kilo Veremiyorsanız Sebebi Bu Olabilir
Bilim dünyasından ses getiren araştırma!
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Başta hormon bozuklukları ve ilaç kullanımı gibi pek çok etken, kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Ancak İngiliz bilim insanları, kilo vermenin önündeki en büyük engelin, genler olabileceğini açıkladı.
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Essex Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 20 ila 40 yaş aralığındaki 38 katılımcıya DNA testi yaptı.
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Katılımcılara, çalışma boyunca her zamanki beslenme ve yaşam alışkanlıklarını sürdürmeleri ve başka bir antrenman yapmamaları söylendi.
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Araştırma sonuçları şaşırtıcıydı. Dr. Henry Chung liderliğindeki ekip, daha fazla gene sahip olanların en hızlı zayıflayan kişiler olduğunu belirledi. Çalışma süresince en fazla genetik belirteç taşıyan kişiler, 5 kiloya kadar kilo verirken, genetik belirteç taşımayan kişiler ortalama yalnızca 2 kilo verebildi. Araştırmacılar, zayıflama genlerinin kilo kaybının yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olduğunu belirtti.
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Dr. Chung, ''Bu araştırmada genlerin egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri olmadan hiçbir işe yaramayacağını, çünkü hepsinin birbirine bağlı olduğunu unutmamak önemli'' dedi.
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Research Quarterly for Exercise and Sport dergisinde yayınlanan makalede, koşu performansının da genetikle bağlantılı olduğunun altı çizildi.