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Kilo Veremiyorsanız Sebebi Bu Olabilir

Bilim dünyasından ses getiren araştırma!

  1. Başta hormon bozuklukları ve ilaç kullanımı gibi pek çok etken, kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Ancak İngiliz bilim insanları, kilo vermenin önündeki en büyük engelin, genler olabileceğini açıkladı.

    Başta hormon bozuklukları ve ilaç kullanımı gibi pek çok etken, kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Ancak İngiliz bilim insanları, kilo vermenin önündeki en büyük engelin, genler olabileceğini açıkladı.

  2. Essex Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 20 ila 40 yaş aralığındaki 38 katılımcıya DNA testi yaptı.

    Essex Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 20 ila 40 yaş aralığındaki 38 katılımcıya DNA testi yaptı.

  3. Katılımcılara, çalışma boyunca her zamanki beslenme ve yaşam alışkanlıklarını sürdürmeleri ve başka bir antrenman yapmamaları söylendi.

    Katılımcılara, çalışma boyunca her zamanki beslenme ve yaşam alışkanlıklarını sürdürmeleri ve başka bir antrenman yapmamaları söylendi.

  4. Araştırma sonuçları şaşırtıcıydı. Dr. Henry Chung liderliğindeki ekip, daha fazla gene sahip olanların en hızlı zayıflayan kişiler olduğunu belirledi. Çalışma süresince en fazla genetik belirteç taşıyan kişiler, 5 kiloya kadar kilo verirken, genetik belirteç taşımayan kişiler ortalama yalnızca 2 kilo verebildi. Araştırmacılar, zayıflama genlerinin kilo kaybının yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olduğunu belirtti.

    Araştırma sonuçları şaşırtıcıydı. Dr. Henry Chung liderliğindeki ekip, daha fazla gene sahip olanların en hızlı zayıflayan kişiler olduğunu belirledi. Çalışma süresince en fazla genetik belirteç taşıyan kişiler, 5 kiloya kadar kilo verirken, genetik belirteç taşımayan kişiler ortalama yalnızca 2 kilo verebildi. Araştırmacılar, zayıflama genlerinin kilo kaybının yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olduğunu belirtti.

  5. Dr. Chung, ''Bu araştırmada genlerin egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri olmadan hiçbir işe yaramayacağını, çünkü hepsinin birbirine bağlı olduğunu unutmamak önemli'' dedi.

    Dr. Chung, ''Bu araştırmada genlerin egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri olmadan hiçbir işe yaramayacağını, çünkü hepsinin birbirine bağlı olduğunu unutmamak önemli'' dedi.

  6. Research Quarterly for Exercise and Sport dergisinde yayınlanan makalede, koşu performansının da genetikle bağlantılı olduğunun altı çizildi.

    Research Quarterly for Exercise and Sport dergisinde yayınlanan makalede, koşu performansının da genetikle bağlantılı olduğunun altı çizildi.