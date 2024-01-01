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İşte Türkiye'nin En Zengin İlleri!

Başkent ve İstanbul birinciliği yakalayamadı

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye'nin en zengin illerini sıraladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye'nin en zengin illerini sıraladı.

  2. Yayınlanan "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunda kişi başına düşen gelir, illere göre belirlendi.

    Yayınlanan "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunda kişi başına düşen gelir, illere göre belirlendi.

  3. TÜRKİYE'DE İL BAZINDA GELİR SIRALAMASI

    TÜRKİYE'DE İL BAZINDA GELİR SIRALAMASI

  4. Kişi başına düşen ortalama gelire göre sondan başa doğru sıralama şu şekilde:

    Kişi başına düşen ortalama gelire göre sondan başa doğru sıralama şu şekilde:

  5. VAN: 54.272 AĞRI: 55.296 ŞANLIURFA: 64.416 BİTLİS: 67.566 DİYARBAKIR: 71.627 MUŞ: 72.894 KARS: 78.092 TOKAT: 78.243 BİNGÖL: 78.587 ADIYAMAN: 79.223 SİİRT: 79.308 BATMAN: 82.052 HAKKARİ: 84.114

    VAN: 54.272 AĞRI: 55.296 ŞANLIURFA: 64.416 BİTLİS: 67.566 DİYARBAKIR: 71.627 MUŞ: 72.894 KARS: 78.092 TOKAT: 78.243 BİNGÖL: 78.587 ADIYAMAN: 79.223 SİİRT: 79.308 BATMAN: 82.052 HAKKARİ: 84.114

  6. ORDU: 84.156 GİRESUN: 85.453 GÜMÜŞHANE: 87.079 IĞDIR: 88.405 ŞIRNAK: 89.753 ERZURUM: 91.804 MALATYA: 93.573 YOZGAT: 93.776 BAYBURT: 97.907 BARTIN: 100.621 SİNOP: 101.000 ÇORUM: 101.522 TRABZON: 102.286 ELAZIĞ: 102.406

    ORDU: 84.156 GİRESUN: 85.453 GÜMÜŞHANE: 87.079 IĞDIR: 88.405 ŞIRNAK: 89.753 ERZURUM: 91.804 MALATYA: 93.573 YOZGAT: 93.776 BAYBURT: 97.907 BARTIN: 100.621 SİNOP: 101.000 ÇORUM: 101.522 TRABZON: 102.286 ELAZIĞ: 102.406

  7. MARDİN: 103.083 OSMANİYE: 105.950 RİZE: 108.592 AMASYA: 112.044 ARDAHAN: 112.470 NİĞDE: 113.436 SAMSUN: 113.518 AFYONKARAHİSAR: 114.168 SİVAS: 114.378 NEVŞEHİR: 116.657 HATAY: 116.968 KİLİS: 118.522 KAHRAMANMARAŞ: 121.299 KARABÜK: 121.801

    MARDİN: 103.083 OSMANİYE: 105.950 RİZE: 108.592 AMASYA: 112.044 ARDAHAN: 112.470 NİĞDE: 113.436 SAMSUN: 113.518 AFYONKARAHİSAR: 114.168 SİVAS: 114.378 NEVŞEHİR: 116.657 HATAY: 116.968 KİLİS: 118.522 KAHRAMANMARAŞ: 121.299 KARABÜK: 121.801

  8. ISPARTA: 125.649 AYDIN: 125.800 KASTAMONU: 129.262 KIRŞEHİR: 131.550 TUNCELİ: 134.369 AKSARAY: 134.484 BURDUR: 135.580 ADANA: 135.798 KÜTAHYA: 139.906 KONYA: 140.328 ÇANKIRI: 140.375 GAZİANTEP: 144.592 UŞAK: 146.685 KAYSERİ: 147.093

    ISPARTA: 125.649 AYDIN: 125.800 KASTAMONU: 129.262 KIRŞEHİR: 131.550 TUNCELİ: 134.369 AKSARAY: 134.484 BURDUR: 135.580 ADANA: 135.798 KÜTAHYA: 139.906 KONYA: 140.328 ÇANKIRI: 140.375 GAZİANTEP: 144.592 UŞAK: 146.685 KAYSERİ: 147.093

  9. ERZİNCAN: 147.559 EDİRNE: 147.752 DÜZCE: 148.095 BALIKESİR: 149.939 KARAMAN: 155.411 DENİZLİ: 156.713 SAKARYA: 158.024 ZONGULDAK: 158.478 MERSİN: 162.806 ARTVİN: 163.520

    ERZİNCAN: 147.559 EDİRNE: 147.752 DÜZCE: 148.095 BALIKESİR: 149.939 KARAMAN: 155.411 DENİZLİ: 156.713 SAKARYA: 158.024 ZONGULDAK: 158.478 MERSİN: 162.806 ARTVİN: 163.520

  10. KIRIKKALE: 167.469 MANİSA: 169.167 ESKİŞEHİR: 183.319 ÇANAKKALE: 183.616 MUĞLA: 186.372 BOLU: 187.561

    KIRIKKALE: 167.469 MANİSA: 169.167 ESKİŞEHİR: 183.319 ÇANAKKALE: 183.616 MUĞLA: 186.372 BOLU: 187.561

  11. EN ZENGİN 10 İLİMİZ:

    EN ZENGİN 10 İLİMİZ:

  12. 10. ANTALYA: 190.499

    10. ANTALYA: 190.499

  13. 9. BURSA: 192.098

    9. BURSA: 192.098

  14. 8. YALOVA: 197.475

    8. YALOVA: 197.475

  15. 7. KIRKLARELİ: 201.355

    7. KIRKLARELİ: 201.355

  16. 6. BİLECİK: 206.662

    6. BİLECİK: 206.662

  17. 5. İZMİR: 218.779

    5. İZMİR: 218.779

  18. 4. ANKARA: 230.677

    4. ANKARA: 230.677

  19. 3. TEKİRDAĞ: 253.501

    3. TEKİRDAĞ: 253.501

  20. 2. İSTANBUL: 287.524

    2. İSTANBUL: 287.524

  21. 1. KOCAELİ: 302.772

    1. KOCAELİ: 302.772

  22. Bu veriler şehirlerin ekonomik durumlarını ve kalkınma düzeylerini yansıtıyor. Şehrin sanayi ve ticaretteki gücü en önemli faktör.

    Bu veriler şehirlerin ekonomik durumlarını ve kalkınma düzeylerini yansıtıyor. Şehrin sanayi ve ticaretteki gücü en önemli faktör.