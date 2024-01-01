İşte Türkiye'nin En Zengin İlleri!
Başkent ve İstanbul birinciliği yakalayamadı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre Türkiye'nin en zengin illerini sıraladı.
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Yayınlanan "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunda kişi başına düşen gelir, illere göre belirlendi.
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TÜRKİYE'DE İL BAZINDA GELİR SIRALAMASI
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Kişi başına düşen ortalama gelire göre sondan başa doğru sıralama şu şekilde:
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VAN: 54.272 AĞRI: 55.296 ŞANLIURFA: 64.416 BİTLİS: 67.566 DİYARBAKIR: 71.627 MUŞ: 72.894 KARS: 78.092 TOKAT: 78.243 BİNGÖL: 78.587 ADIYAMAN: 79.223 SİİRT: 79.308 BATMAN: 82.052 HAKKARİ: 84.114
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ORDU: 84.156 GİRESUN: 85.453 GÜMÜŞHANE: 87.079 IĞDIR: 88.405 ŞIRNAK: 89.753 ERZURUM: 91.804 MALATYA: 93.573 YOZGAT: 93.776 BAYBURT: 97.907 BARTIN: 100.621 SİNOP: 101.000 ÇORUM: 101.522 TRABZON: 102.286 ELAZIĞ: 102.406
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MARDİN: 103.083 OSMANİYE: 105.950 RİZE: 108.592 AMASYA: 112.044 ARDAHAN: 112.470 NİĞDE: 113.436 SAMSUN: 113.518 AFYONKARAHİSAR: 114.168 SİVAS: 114.378 NEVŞEHİR: 116.657 HATAY: 116.968 KİLİS: 118.522 KAHRAMANMARAŞ: 121.299 KARABÜK: 121.801
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ISPARTA: 125.649 AYDIN: 125.800 KASTAMONU: 129.262 KIRŞEHİR: 131.550 TUNCELİ: 134.369 AKSARAY: 134.484 BURDUR: 135.580 ADANA: 135.798 KÜTAHYA: 139.906 KONYA: 140.328 ÇANKIRI: 140.375 GAZİANTEP: 144.592 UŞAK: 146.685 KAYSERİ: 147.093
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ERZİNCAN: 147.559 EDİRNE: 147.752 DÜZCE: 148.095 BALIKESİR: 149.939 KARAMAN: 155.411 DENİZLİ: 156.713 SAKARYA: 158.024 ZONGULDAK: 158.478 MERSİN: 162.806 ARTVİN: 163.520
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KIRIKKALE: 167.469 MANİSA: 169.167 ESKİŞEHİR: 183.319 ÇANAKKALE: 183.616 MUĞLA: 186.372 BOLU: 187.561
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EN ZENGİN 10 İLİMİZ:
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10. ANTALYA: 190.499
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9. BURSA: 192.098
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8. YALOVA: 197.475
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7. KIRKLARELİ: 201.355
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6. BİLECİK: 206.662
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5. İZMİR: 218.779
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4. ANKARA: 230.677
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3. TEKİRDAĞ: 253.501
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2. İSTANBUL: 287.524
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1. KOCAELİ: 302.772
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Bu veriler şehirlerin ekonomik durumlarını ve kalkınma düzeylerini yansıtıyor. Şehrin sanayi ve ticaretteki gücü en önemli faktör.