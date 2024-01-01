İnci Taneleri'nin Vazgeçilmezi Kardeşi Çıktı!

"YETENEKSİZ ADAMI ASLA OYNATMAZ"

Abisi Yılmaz Erdoğan'ın yeteneği olmayan kişilere şans vermediğini de sözlerine ekleyen Deniz Erdoğan abisi ile ilgili de şu cümleleri kurdu: "İnci Taneleri diye bir dizi yazıyorum, orada bir pavyon sahibi var, sen de seçmelere gireceksin' dedi. Rolü audition ile aldım yani. Abim bu konularda babasını tanımaz. Yeteneksiz adamı asla oynatmaz. Sonra 'Sen oynayacaksın' dedi, el bombasını attı kucağıma. Değişik, tatlı sert bir adam ortaya çıkarayım istedim. Kamuran'ın hayatı gıda üzerine. Abim benim yemeğe düşkünlüğümü biliyor, biraz da beni yazıyor aslında. Çok güzel çiğ köfte yaptığım çevremde de bilinir."