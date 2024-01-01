İnci Taneleri'nin Vazgeçilmezi Kardeşi Çıktı!
İnci Taneleri'nin vazgeçilmeziydi! Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi çıktı
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İnci Taneleri dizisinde ?Azem' karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan ikinci sezona da iddialı başlayacak. İnci Taneleri'nde Dilber'in çalıştığı pavyonun sahibi ?Kamuran Abi' de dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu. Meğer ?Kamuran Abi' karakterine hayat veren o isim bakın kimin kardeşi çıktı
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İNCİ TANELERİ'NİN KAMURAN ABİSİ MERAK KONUSU OLDU
İzleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran İnci Taneleri'nde "Kamuran" karakterini canlandıran isim de merak konusu oldu. Dizinin fenomen isimlerinden olan pavyon patronu 'Kamuran Abi'yi canlandıran isim, dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Deniz Erdoğan çıktı. Yılmaz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan'ın kardeşi olan Deniz Erdoğan daha önce Vizontele, Organize İşler ve Çok Filim Hareketler Bunlar gibi projelerde de yer almıştı.
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DENİZ ERDOĞAN İNCİ TANELERİ'NİN ELO'SU İLE EVLİYMİŞ
2 Kasım 1972 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelen Deniz Erdoğan 2007 yılında dansçı Elif Erol Erdoğan ile dünya evine girdi. İnci Taneleri dizisinde Elo Abla karakterini canlandıran Elif Erol ile tanışma hikayesini anlatan Deniz Erdoğan verdiği bir röportajda, "Elif, Anadolu Ateşi dansçılarından biriydi. Orada gördüm. İnanılmaz yetenekli. Şarkıcılık desen var, oyunculuk var, dans var. Kendisine dans ederken aşık oldum. Ama şu sıralar ben isteyince dans etmiyor" şeklinde açıklama yaptı.
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"YETENEKSİZ ADAMI ASLA OYNATMAZ"
Abisi Yılmaz Erdoğan'ın yeteneği olmayan kişilere şans vermediğini de sözlerine ekleyen Deniz Erdoğan abisi ile ilgili de şu cümleleri kurdu: "İnci Taneleri diye bir dizi yazıyorum, orada bir pavyon sahibi var, sen de seçmelere gireceksin' dedi. Rolü audition ile aldım yani. Abim bu konularda babasını tanımaz. Yeteneksiz adamı asla oynatmaz. Sonra 'Sen oynayacaksın' dedi, el bombasını attı kucağıma. Değişik, tatlı sert bir adam ortaya çıkarayım istedim. Kamuran'ın hayatı gıda üzerine. Abim benim yemeğe düşkünlüğümü biliyor, biraz da beni yazıyor aslında. Çok güzel çiğ köfte yaptığım çevremde de bilinir."
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