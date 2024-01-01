Ünlü Oyuncu, Sevgilisiyle Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı.
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Üç sezondur "Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncunun gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti.
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"ANILAR" Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "anılar" notunu düştü.
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AYYILDIZ'DAN MUTLULUK POZLARI Sıla Türkoğlu'nun ardından Ata Ayyıldız da sevgilisiyle pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ata Ayyıldız ile Sıla Türkoğlu'nun mutluluk pozları büyük ilgi gördü.
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YORUM YAĞDI Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Bayıldım", "Kalpleri sıcacık yapan bir seri", "Eridik" gibi yorumlar geldi.
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Öte yandan Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile aşk yaşamıştı.