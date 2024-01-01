Ünlü Oyuncu, Sevgilisiyle Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı.

Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
Öğretmene 'geri hizmet' rafa kalktı
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
750 TL ücret, kartla harcamaya nasıl yansıyacak?
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
Ayçiçek yağı fiyatlarında rekor: 3 ayda 3 zam!
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
Emekliye formül aranıyor! Maaş farkı masada
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Motosiklette 100 cc altına MTV geliyor!
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eurofighter alımında Türkiye'ye yeşil ışık
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
İğneada'daki sel felaketinde istenen cezalar belli oldu
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, mevduat faizi kazandırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Şeyda Yılmaz'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl hapis istemi
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
Saat ve dron da ÖTV kapsamına alınacak
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
e-Nabız'ın Katar'a Satıldığı iddiası yalanlandı
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Discord soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi öldü
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Işıkhan: Hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
Asgari ücrette zam maratonu aralıkta başlıyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, emekli maaşlarında oluşacak farklara dikkat çekti
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
YÖK'ten üniversitelilere uyarı! Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
6 milyondan fazla kişi sürücü belgesini yenilemedi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Ünlü Oyuncu, Sevgilisiyle Fotoğrafını İlk Kez Paylaştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yeni bir aşka yelken açtı.

  1. Üç sezondur "Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

    Üç sezondur "Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

  2. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncunun gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti.

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri olan ünlü oyuncunun gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti.

  3. "ANILAR" Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "anılar" notunu düştü.

    "ANILAR" Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "anılar" notunu düştü.

  4. AYYILDIZ'DAN MUTLULUK POZLARI Sıla Türkoğlu'nun ardından Ata Ayyıldız da sevgilisiyle pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

    AYYILDIZ'DAN MUTLULUK POZLARI Sıla Türkoğlu'nun ardından Ata Ayyıldız da sevgilisiyle pozlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

  5. Ata Ayyıldız ile Sıla Türkoğlu'nun mutluluk pozları büyük ilgi gördü.

    Ata Ayyıldız ile Sıla Türkoğlu'nun mutluluk pozları büyük ilgi gördü.

  6. YORUM YAĞDI Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Bayıldım", "Kalpleri sıcacık yapan bir seri", "Eridik" gibi yorumlar geldi.

    YORUM YAĞDI Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Bayıldım", "Kalpleri sıcacık yapan bir seri", "Eridik" gibi yorumlar geldi.

  7. Öte yandan Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile aşk yaşamıştı.

    Öte yandan Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile aşk yaşamıştı.