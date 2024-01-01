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Yapay Zeka İle Hangi Meslekler Tehdit Altında?

Yeni bir araştırma hangi mesleklerin görevlerini robotlara bırakacağını ortaya çıkardı.

  1. Yapılan yeni bir araştırma, dünyaca saygın mesleklerin bile yapay zeka devrimine karşı bağışık olmadığını gösterdi. Wimbledon?ın 147 yıllık çizgi hakemliği mesleği, yapay zeka destekli elektronik hat çağrısı (ELC) teknolojisi nedeniyle tarihe karışacak. Cambridge merkezli Nokia Bell Labs şirketi araştırmacıları, bir mesleğin görevlerinin son yapay zeka yenilikleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendiren Yapay Zeka Etki (AII) puanını geliştirdiler. 2015-2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka ile ilgili patent analiz edildi. Sonuçlar, daha önce tehdit altında olmadığı düşünülen birçok mesleğin yer değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşte risk altında olan 10 meslek.

    Yapılan yeni bir araştırma, dünyaca saygın mesleklerin bile yapay zeka devrimine karşı bağışık olmadığını gösterdi. Wimbledon?ın 147 yıllık çizgi hakemliği mesleği, yapay zeka destekli elektronik hat çağrısı (ELC) teknolojisi nedeniyle tarihe karışacak. Cambridge merkezli Nokia Bell Labs şirketi araştırmacıları, bir mesleğin görevlerinin son yapay zeka yenilikleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendiren Yapay Zeka Etki (AII) puanını geliştirdiler. 2015-2022 yılları arasında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne sunulan 24 binden fazla yapay zeka ile ilgili patent analiz edildi. Sonuçlar, daha önce tehdit altında olmadığı düşünülen birçok mesleğin yer değiştirme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşte risk altında olan 10 meslek.

  2. 10- ENDÜSTRİYEL KAMYON VE TRAKTÖR OPERATÖRÜ

    10- ENDÜSTRİYEL KAMYON VE TRAKTÖR OPERATÖRÜ

  3. 9- NÖROLOG

    9- NÖROLOG

  4. 8- SEVKİYAT GÖREVLİSİ

    8- SEVKİYAT GÖREVLİSİ

  5. 7- ORTODONTİST

    7- ORTODONTİST

  6. 6- MEKATRONİK TEKNİSYENİ

    6- MEKATRONİK TEKNİSYENİ

  7. 5- MR ( MANYETİK REZONANS) TEKNİKERİ

    5- MR ( MANYETİK REZONANS) TEKNİKERİ

  8. 4- HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

    4- HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

  9. 3- NÜKLEER TIP TEKNİKERİ

    3- NÜKLEER TIP TEKNİKERİ

  10. 2- SES MÜHENDİSİ

    2- SES MÜHENDİSİ

  11. 1- EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) TEKNİKERİ Risk listesinin en başında elektrokardiyogram (EKG) teknoloji uzmanı/teknisyeni yer alıyor. Araştırma ekibi, EKG uzmanlarının/teknikerlerinin yaptığı görevlerin yüzde 60'ının yakın zamanda yapay zeka destekli donanımlarla değiştirileceğini söylüyor. En çok etkilenen diğer işler arasında 13. sırada güvenlik görevlileri 16. sırada radyologlar ve 17. sırada da uzay bilimcileri yer aldı. Genel olarak, sağlık hizmetleri ile bilimsel ve teknik hizmetlerdeki işlerin en çok etkilenmesi muhtemel. Ekip ayrıca tehdit altında olmayan işlerin de bir listesini oluşturdu.

    1- EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) TEKNİKERİ Risk listesinin en başında elektrokardiyogram (EKG) teknoloji uzmanı/teknisyeni yer alıyor. Araştırma ekibi, EKG uzmanlarının/teknikerlerinin yaptığı görevlerin yüzde 60'ının yakın zamanda yapay zeka destekli donanımlarla değiştirileceğini söylüyor. En çok etkilenen diğer işler arasında 13. sırada güvenlik görevlileri 16. sırada radyologlar ve 17. sırada da uzay bilimcileri yer aldı. Genel olarak, sağlık hizmetleri ile bilimsel ve teknik hizmetlerdeki işlerin en çok etkilenmesi muhtemel. Ekip ayrıca tehdit altında olmayan işlerin de bir listesini oluşturdu.

  12. 1-Kazık çakma operatörü 2-Tarak operatörü 3-Uçak kargo sorumlusu 4-Sınıflandırıcı ve ayırıcı (tarım) 5-Sigortacı 6-Zemin zımparalama makineleri ve bitirme makineleri işçisi 7-Takviye demiri ve inşaat demiri işçisi 8- Çiftlik işçisi 9-İdari hizmetler müdürü 10-Taş ocağı kaya ayırıcı

    1-Kazık çakma operatörü 2-Tarak operatörü 3-Uçak kargo sorumlusu 4-Sınıflandırıcı ve ayırıcı (tarım) 5-Sigortacı 6-Zemin zımparalama makineleri ve bitirme makineleri işçisi 7-Takviye demiri ve inşaat demiri işçisi 8- Çiftlik işçisi 9-İdari hizmetler müdürü 10-Taş ocağı kaya ayırıcı