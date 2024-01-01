Kalp Krizini Tetikliyor, Damarları Tıkıyor
Kardiyoloji uzmanlarının yasakladığı yiyecek
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Kalp krizi ve kalp hastalıkları dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olur. Sağlıksız beslenme, stres, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, hareketsiz yaşam kalp hastalıkları riskini artıyor.
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Özellikle sağlıksız beslenme kalbin en büyük düşmanlarından biri. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıkları riskini artıyor.
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Kordiyoloji uzmanları, kalp sağlığını korumak için bazı besinlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.
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Dr. Sharonne ve kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.
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1- İŞLENMİŞ GIDALAR Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar vücudunuz için çok zararlı. Uzmanlar, sosis gibi işlenmiş etlerin yüksek kalori, doymuş yağ, tuz ve nitrat gibi katkı maddeleri içerdiğini açıklıyor.Dünya Sağlık Örgütü'nün işlenmiş et yemenin kansere neden olduğunu belirlediğini açıklamıştı. Bu sebeple sağlığınızı korumak için bu besinlerden uzak durmanız gerekiyor.
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2- PUDİNG Puding tadıyla ve lezzetiyle çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor. Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.
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3- ENERJİ İÇECEKLERİ Enerji içecekleri de içerisinde yüksek oranda şeker içerir. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabilir. Uzman, bunun kafeini atlamanız gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.
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4- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı pek çok alanda sıklıkla kullanılıyor. Ancak hindistan cevizi yağı riskli durumlar yaratabiliyor. Ateroskleroz olarak bilinen arterlerdeki kolesterol blokajlarını taklit etmek için fare ve sıçanlarda yapılan çalışmalarda da kullanılır. Hindistan cevizi yağı genellikle çok sağlıklı olarak biliniyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.
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5- KAHVE KREMASI Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Fakat kahvesini kremalı tüketmeyi sevenler için tehlike kapıda. Çünkü kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içeriyor.
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6- PATATES KIZARTMASI Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemiyor. Lezzetli tadı sebebiyle kahvaltılarda, öğle ya da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor. Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.
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7- CİPS Fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızı tavsiye etti