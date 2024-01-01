Otomobil Satışlarında Yeni Dönem!
e-Devlet'ten doğrulama zorunluluğu geliyor
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Doğrulanmış ilan uygulaması, otomobil satışlarında da zorunlu olacak.
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Tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçmek için hazırlanan doğrulanmış ilan uygulaması, ocak ayından itibaren zorunlu olacak.
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Uygulamayla birlikte, sadece TC kimlik numarası onaylanmış kişiler ve yetki belgesi olan firmalar ilan verebilecek.
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Konut ilanı verecek kişilerin ise e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçip, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya ilan verecekse onun bilgi numaralarını girerek yetki vermesi gerekiyor.
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Bu uygulama önümüzdeki günlerde otomobil satışlarında da devreye alınacak.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e-Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek." diye konuştu.