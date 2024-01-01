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Sahnede Büyük Şok Yaşadı

Murat Boz'dan ilk açıklama

  1. Ünlü şarkıcı Murat Boz, Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sevenleriyle buluştu.

    Ünlü şarkıcı Murat Boz, Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sevenleriyle buluştu.

  2. NE YAPACAĞINA ŞAŞIRDI Murat Boz'un yüzüne sahnede şarkı söylediği esnada yabancı bir cisim fırlattı.

    NE YAPACAĞINA ŞAŞIRDI Murat Boz'un yüzüne sahnede şarkı söylediği esnada yabancı bir cisim fırlattı.

  3. HEMEN ŞARKISINA DEVAM ETTİ Konser devam ettiği için ne yapacağını şaşıran Murat Boz, kısa bir süre sonra şarkı söylemeye devam etti.

    HEMEN ŞARKISINA DEVAM ETTİ Konser devam ettiği için ne yapacağını şaşıran Murat Boz, kısa bir süre sonra şarkı söylemeye devam etti.

  4. BİREYSEL BİR HAREKET OLDU, KEŞKE OLMASAYDI" Ünlü şarkıcı, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Biz dün Diyarbakır'ın güzel insanları ile çok güzel anlar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur."

    BİREYSEL BİR HAREKET OLDU, KEŞKE OLMASAYDI" Ünlü şarkıcı, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Biz dün Diyarbakır'ın güzel insanları ile çok güzel anlar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur."

  5. Boz, sözlerine "Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" diye devam etti.

    Boz, sözlerine "Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" diye devam etti.

  6. "GAYET İYİYİM, HİÇBİR SIKINTI YOK" "Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır" diyen Boz, "İyi ki varsınız. Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

    "GAYET İYİYİM, HİÇBİR SIKINTI YOK" "Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır" diyen Boz, "İyi ki varsınız. Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.