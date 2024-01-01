Sahnede Büyük Şok Yaşadı

BİREYSEL BİR HAREKET OLDU, KEŞKE OLMASAYDI" Ünlü şarkıcı, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Biz dün Diyarbakır'ın güzel insanları ile çok güzel anlar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur."