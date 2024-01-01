Sahnede Büyük Şok Yaşadı
Murat Boz'dan ilk açıklama
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Ünlü şarkıcı Murat Boz, Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sevenleriyle buluştu.
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NE YAPACAĞINA ŞAŞIRDI Murat Boz'un yüzüne sahnede şarkı söylediği esnada yabancı bir cisim fırlattı.
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HEMEN ŞARKISINA DEVAM ETTİ Konser devam ettiği için ne yapacağını şaşıran Murat Boz, kısa bir süre sonra şarkı söylemeye devam etti.
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BİREYSEL BİR HAREKET OLDU, KEŞKE OLMASAYDI" Ünlü şarkıcı, olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Biz dün Diyarbakır'ın güzel insanları ile çok güzel anlar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur."
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Boz, sözlerine "Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için" diye devam etti.
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"GAYET İYİYİM, HİÇBİR SIKINTI YOK" "Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır" diyen Boz, "İyi ki varsınız. Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.