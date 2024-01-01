Masterchef'te Beklenmedik Veda!
Elenen yarışmacı belli oldu
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Masterchef'in bu bölümünde yarışmacılara ilk turda Yalova aronyası verilerek yaratıcılık tabağı beklendi. Nigar, Hakan'ın onunla kişisel bir sorunu olduğunu düşündüğünü belirtti. Hakan, "Nigar ablayla veya herhangi biriyle kişisel bir problemim yok. Olsa da bunu söylemekten çekinmem."dedi. Zübeyde neden eleme potasında olduğunu hatırlamadığını söyledi. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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Nigar, "Başarısız bir hafta geçirdik. İlk başta çok hatalar yaparak oyun kaybettik. Daha sonra toparladık ama ilk başta kaybedenler biz olduğumuz için yapacak bir şey yok. Elimizden en iyisini yapıp çıkmaya çalışacağız." dedi.Mehmet Şef, Hakan ile yaşadığı tartışmayı sordu. Nigar, "Hakan'ın kişisel söylemlerinden dolayı çok etkilendim. Benimle ilgili bir sorunu varsa bunu bir şekilde bana söyleyip 'Nigar abla sen çok hatalısın, ben bunları bunları sende hoş görmüyorum' deseydi biz bunları çözebilirdik ama ben bundan çok etkilendim." yanıtını verdi.
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Hakan, "Nigar abla bunu kişisel bir alana mı indirgemeye çalışıyor? Bence öyle bir şey yok. Benim bir dolma sürecim var, benim üstüme oynanan birkaç oyun var. Onları sezdiğim için başından beri ufak tefek şeylere ses çıkarmıyorum. Nigar ablayla veya herhangi biriyle kişisel bir problemim yok. Olsa da bunu söylemekten çekinmem." dedi.
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Zübeyde, "Her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direk gönderildim. Bu hafta için de zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum. Öyle uygun görmüş Onur. Bunları yaşayacağız tabii ki, gittikçe zorlaşıyor, yarışmanın şekli değişiyor. İlerleyen haftalarda daha da başka şeyler göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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İKİNCİ TUR
İlk turun sonucunda Alper, Eda ve Emre yaptıkları tabaklarla eleme potasından kurtuldular. Şefler ikinci turda Nigar, Zübeyde, Akın ve Nevzat'tan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı Fitilli Gerdan'a yakın bir tabak çıkartmalarını istedi.
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VEDA EDEN İSİM
Masterchef'te veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu.