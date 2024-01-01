Masterchef'te Beklenmedik Veda!

Nigar, "Başarısız bir hafta geçirdik. İlk başta çok hatalar yaparak oyun kaybettik. Daha sonra toparladık ama ilk başta kaybedenler biz olduğumuz için yapacak bir şey yok. Elimizden en iyisini yapıp çıkmaya çalışacağız." dedi.Mehmet Şef, Hakan ile yaşadığı tartışmayı sordu. Nigar, "Hakan'ın kişisel söylemlerinden dolayı çok etkilendim. Benimle ilgili bir sorunu varsa bunu bir şekilde bana söyleyip 'Nigar abla sen çok hatalısın, ben bunları bunları sende hoş görmüyorum' deseydi biz bunları çözebilirdik ama ben bundan çok etkilendim." yanıtını verdi.