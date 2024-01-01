Tezgahların En Pahalı Balığı!
Kilosu 150 liradan satılıyor
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Zonguldak'ta tezgahlardaki fiyat artışı sürüyor. Mezgit palamudu geride bırakarak tezgahların en pahalı balığı oldu. Mezgidin tezgahlarda kilosu 150 liradan satıldı.
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Palamut ise mezgidin arkasında kalarak tanesi 100 liradan satıldı. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatların yeniden düşmesi bekleniyor.
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Balıkçı Oktay Ertürk, "Mezgit normal fiyatı 150 lira. İstavrit 100 lira. İstavritte biraz fazlalık var. Yine bolluk var. Zonguldak halkına bedava balık yedireceğiz. 1-2 gün daha idare etsinler ucuz balık yiyecekler.
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Şu anda herkes palamuta yöneliyor. Mezgit az çıktığı için ona göre alıyoruz. Palamutta boşluk bekliyoruz. Bu sene palamut bolluk var halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi.