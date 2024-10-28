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28 Ekim Tatil Mi, Yarım Gün Mü?

29 Ekim tatili ne zaman?

  1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Bu özel günde resmi tatil ilan ediliyor.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 101. yıl dönümü olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. Bu özel günde resmi tatil ilan ediliyor.

  2. 28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK? Resmi Gazete?de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek. 28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK? Resmi Gazete?de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek. 28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

  3. 29 EKİM?DE OKULLAR TATİL Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı?nda okullar tatil olacak. Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.

    29 EKİM?DE OKULLAR TATİL Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı?nda okullar tatil olacak. Öte yandan bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlarda da resmi tatil işleyişi olacak.