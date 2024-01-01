Sonun Başlangıcı: 2025 Yılı Kehanetleri!
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili birçok kehanette bulunduğu iddia edildi.
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Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri ortaya çıktı. 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğan ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybeden Baba Vanga, gelecekti olayları öngörme yeteneği ile kahin olarak tanındı.
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Ünlü kahin, İngiltere Prensesi Diana'nın ölümü, Rus denizaltısı Kursk'un batışı, 11 Eylül terör saldırıları, DAEŞ?in yükselişi, ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu. 1996'da hayatını kaybetmesine rağmen gelecek ile ilgili her yıl yeni kehanetleri ortaya çıkan Baba Vanga'nın 2025 yılı için öngördüğü kehanetler ortaya çıktı. Çoğu ikinci elden anlatımlara dayandığı için doğrulanmamış olsa da pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor. İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...
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SONUN BAŞLANGICI Bulgar kahine göre 2025 yılı, Avrupa'da kıta nüfusunu etkileyecek bir çatışmayla başlayacak. Bu da kıyamet ile sonuçlanacak olayların başlangıcı olacak.
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TELEPATİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR 2025, insan zihninin sırlarını çözdüğümüz yıl olabilir. Baba Vanga'ya göre, telepati bilim kurgu dünyasından çıkarak gerçeğe dönüşebilir. Ünlü kahinin bilim insanlarının doğrudan iletişim için beyin dalgalarını kullanmanın bir yolunu keşfedeceklerini öngördüğü iddia edildi.
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SPOR ETİNLİĞİ SIRASINDA UZAYLI İSTİLASI Baba Vanga , önümüzdeki yıl dünya dışı yaşamla temas kurulacağını ve bunun en tuhaf koşullarda büyük bir spor etkinliği sırasında. gerçekleşeceğini öngördü.
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8. ŞAMPİYONLUK Formula 1'de son yılların en büyük transfer hamlelerinden biri Lewis Hamilton'ın 2025 itibariyle Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'yle yarışmaya başlayacak olması oldu. Mercedes'te 11 sezon yarışan ve kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton 2025 sezonunu itibarıyla Ferrari'de yarışacak. Baba Vanga'nın tahminlerine göre, Britanyalı F1 pilotu Lewis Hamilton, sekizinci Dünya Şampiyonluğunu bu yıl Ferrari ile kazanacak.
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LABORATUVARLARDA ORGAN ÜRETİMİ Ünlü kahin 2025 yılında tıbbi bir devrim yaşanacağını öngörmüş. Baba Vanga,'ya göre bilim insanları laboratuvarlarda insan organı üretebilecek. Kehanetin gerçekleşmesi halinde uzun bekleme listeleri ya da riskli prosedürler olmadan organlar nakil için hazır hale gelecek.
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GİZEMLİ ENERJİ KAYNAĞI Son olarak, Baba Vanga enerji dünyasında yeni ve gizemli bir keşif öngördü. 2025'te bilim insanlarının neredeyse doğaüstü görünen bir enerji kaynağına rastlayacakları iddia edildi.
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DİĞER KEHANETLER Medyum, 5079 yılına kadar her yıl için çeşitli kehanetlerde bulunduğu söyleniyor. İşte Baba Vanga'nın öngördüğü diğer önemli tarihler ve olaylar.. 2028: Venüs'ün enerji kaynağı olarak keşfi. 2033: Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi. 2076: Komünizmin geri dönüşü. 2130: Uzaylılarla ilk temas. 2170: Küresel kuraklık. 3005: Mars'taki bir uygarlıkla savaş. 3797: Dünya'nın yaşanamaz hale gelmesi. 5079: Dünya'nın sonu.