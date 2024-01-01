Ayrılmanız Gerektiğini Gösteren 5 Gizli İşaret

MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
MEB, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarını yayınladı
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Kredi kartı vergisi bugün komisyonda
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
40 kontenjanlı öğretmenlik bölümünde 2 öğrenci var
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Bakan Şimşek: Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Borcunu ödemeyene sağlık hizmeti yok!
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Vali Gül'den belediye başkanına tepki: 5 okulla laf cambazlığı yapılmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu

Ayrılmanız Gerektiğini Gösteren 5 Gizli İşaret

İlişki içerisindeyken sorun olarak görmediğiniz pürüzler zamanlar büyüyebilir.

  1. 1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.

    1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.

  2. 2- HAYATTA TAMAMEN ZIT HEDEFLERE SAHİPSENİZ Hayattan beklentileriniz, gelecek planlarınız partnerinizle tamamen zıtsa bu ilerleyen zamanlarda uzlaşmanızı zorlaştırabilir.

    2- HAYATTA TAMAMEN ZIT HEDEFLERE SAHİPSENİZ Hayattan beklentileriniz, gelecek planlarınız partnerinizle tamamen zıtsa bu ilerleyen zamanlarda uzlaşmanızı zorlaştırabilir.

  3. 3- ONU UTANMADAN YAKINLARINIZLA TANIŞTIRAMIYORSANIZ Partnerinizi yakınlarınızla tanıştırmaktan çekiniyor, ondan utanıyorsanız hemen o ilişkiyi noktalamalısınız. Çünkü o size ne kadar iyi davranırsa davransın, uzun vadede mutlu hissetmeyeceksiniz.

    3- ONU UTANMADAN YAKINLARINIZLA TANIŞTIRAMIYORSANIZ Partnerinizi yakınlarınızla tanıştırmaktan çekiniyor, ondan utanıyorsanız hemen o ilişkiyi noktalamalısınız. Çünkü o size ne kadar iyi davranırsa davransın, uzun vadede mutlu hissetmeyeceksiniz.

  4. 4- ÇABALASANIZ DA MUTSUZ HİSSEDİYORSANIZ Mutlu değilseniz, mutlu değilsinizdir. Bu konuda kendinize karşı dürüst olmalı ve tek başına devam etmeniz gerektiğini söylemelisiniz.

    4- ÇABALASANIZ DA MUTSUZ HİSSEDİYORSANIZ Mutlu değilseniz, mutlu değilsinizdir. Bu konuda kendinize karşı dürüst olmalı ve tek başına devam etmeniz gerektiğini söylemelisiniz.

  5. 5- ONU SIK SIK TERK ETMEYE ÇALIŞIYORSANIZ Bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair ciddi işaretlerden biridir. Eğer ona karşı duygularınız azaldıysa; ona saygı gösterin ve bu ilişkiyi bitirin. Çünkü böyle bir ilişki iki taraf için de acı vericidir.

    5- ONU SIK SIK TERK ETMEYE ÇALIŞIYORSANIZ Bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair ciddi işaretlerden biridir. Eğer ona karşı duygularınız azaldıysa; ona saygı gösterin ve bu ilişkiyi bitirin. Çünkü böyle bir ilişki iki taraf için de acı vericidir.