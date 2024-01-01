Ayrılmanız Gerektiğini Gösteren 5 Gizli İşaret
İlişki içerisindeyken sorun olarak görmediğiniz pürüzler zamanlar büyüyebilir.
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1- ASLINDA ONA İLGİ DUYMUYORSUNUZ AMA O SİZE İYİ DAVRANIYOR Bu bir ilişki için çok büyük bir sorundur. İlk başlarda bu iki taraf için de önem arz etmese de zaman içinde karşı tarafın incinmesine sebep olacaktır. Bu nedenle en başından ilgi duymadığınız partnerinizle yolları ayırmanız daha doğru olacaktır.
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2- HAYATTA TAMAMEN ZIT HEDEFLERE SAHİPSENİZ Hayattan beklentileriniz, gelecek planlarınız partnerinizle tamamen zıtsa bu ilerleyen zamanlarda uzlaşmanızı zorlaştırabilir.
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3- ONU UTANMADAN YAKINLARINIZLA TANIŞTIRAMIYORSANIZ Partnerinizi yakınlarınızla tanıştırmaktan çekiniyor, ondan utanıyorsanız hemen o ilişkiyi noktalamalısınız. Çünkü o size ne kadar iyi davranırsa davransın, uzun vadede mutlu hissetmeyeceksiniz.
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4- ÇABALASANIZ DA MUTSUZ HİSSEDİYORSANIZ Mutlu değilseniz, mutlu değilsinizdir. Bu konuda kendinize karşı dürüst olmalı ve tek başına devam etmeniz gerektiğini söylemelisiniz.
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5- ONU SIK SIK TERK ETMEYE ÇALIŞIYORSANIZ Bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiğine dair ciddi işaretlerden biridir. Eğer ona karşı duygularınız azaldıysa; ona saygı gösterin ve bu ilişkiyi bitirin. Çünkü böyle bir ilişki iki taraf için de acı vericidir.