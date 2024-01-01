İlkokuldaki Cinsel Taciz İddiası

Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.