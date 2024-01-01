Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
İşte sanat dünyasınının emlak zengini 5 ünlüsü...
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Kenan İmirzalıoğlu 90'lı yılların sonunda yayınlanan Deli Yürek dizisiyle şöhret kapılarını aralayan Kenan İmirzalıoğlu, 20 yıldan fazla bir süredir sayısız projede kamera karşısına geçti. Oyunculuktan elde ettiği gelirleri ağırlıklı olarak gayrimenkule yatırdığı bilinen ünlü oyuncu, eski yapıları restore ederek yeniden hayata kazandırmayı tercih ediyor. Ayrıca İmirzalıoğlu'nun Tekirdağ, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde de arsaları olduğu konuşuluyor.
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Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, uzun bir süre ABD'de yaşadı. Ancak yine de emlak yatırımlarını Türkiye'den yapmayı tercih etti. Birtakım kaynaklar, Necati Şaşmaz'ın Fenerbahçe'de bulunan bir rezidansta 2 milyon 600 bin dolar değerinde bir konut satın aldığını öne sürüyor. Ataşehir'de 50, Şişli Bomonti?de ise 18 dairesi olduğu da diğer iddialar arasında.
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Sibel Can Ünlü şarkıcı Sibel Can?ın İstanbul?un çeşitli semtlerinde 50?ye yakın dairesi olduğu konuşuluyor. Nakkaştepe, Beykoz, Levent, Bodrum?da evi olduğu bilinen sanatçı, yurt dışında yatırım yapmak için ise Amerika'yı tercih ediyor.
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Emrah Çocuk yaşlarda üne kavuşan şarkıcı ve oyuncu Emrah İpek'in İstanbul'da 200 kadar konutun sahibi olduğu öne sürülüyor. Emrah İpek, emlak yatırımı için genellikle Etiler ve Levent'i tercih ediyor. Emrah, ayrıca Florya'da 2 milyon dolar değerinde bir spor tesisinin de sahibi.
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Hülya Avşar Hülya Avşar, 2020 yılında 55 milyon dolar vererek Ayvalık'ta bir ada satın aldı. Öte yandan ünlü sanatçının Sarıyer'de bir köşkü, Ayvalık'ta yazlığı, Tarabya'da ve Etiler'de ise daireleri olduğu biliniyor. Avşar'ın, Londra'nın en büyük rezidanslarından biri olan Pan Peninsula Tower' da da daireleri var.