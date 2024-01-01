Mal Varlığı Dudak Uçuklattı

Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, uzun bir süre ABD'de yaşadı. Ancak yine de emlak yatırımlarını Türkiye'den yapmayı tercih etti. Birtakım kaynaklar, Necati Şaşmaz'ın Fenerbahçe'de bulunan bir rezidansta 2 milyon 600 bin dolar değerinde bir konut satın aldığını öne sürüyor. Ataşehir'de 50, Şişli Bomonti?de ise 18 dairesi olduğu da diğer iddialar arasında.