Paylaşımlarına Beğeni Yağdı
Afra Saraçoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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26 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Kopuk" notunu düştü.
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Saraçoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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