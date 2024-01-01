Paylaşımlarına Beğeni Yağdı

Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

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