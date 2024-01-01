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Yeni İpad Mini'nin Özellikleri Ve Türkiye Fiyatı

Apple, yeni iPad Mini cihazının özelliklerini duyurdu ve ön siparişleri başlattı.

  1. Apple, iPad Mini'nin donanımsal özelliklerini açıkladı ve ön siparişleri başlattı. ABD'li teknoloji devinden yapılan açıklamada yeni iPad Mini cihazlarda A17 Pro çip olacağı duyuruldu. iPhone 15 Pro ile aynı işlemciye sahip olacak bu tablet, Apple'ın yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"ı destekleyecek.

    Apple, iPad Mini'nin donanımsal özelliklerini açıkladı ve ön siparişleri başlattı. ABD'li teknoloji devinden yapılan açıklamada yeni iPad Mini cihazlarda A17 Pro çip olacağı duyuruldu. iPhone 15 Pro ile aynı işlemciye sahip olacak bu tablet, Apple'ın yapay zeka özelliği "Apple Intelligence"ı destekleyecek.

  2. Apple'ın yüzde 30 daha hızlı CPU'ya, yüzde 25 daha hızlı GPU'ya ve önceki modelden iki kat daha hızlı bir Neural Engine'e sahip olduğunu söylediği yeni iPad mini, başlangıç olarak 64 değil 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. 8.3 inç Liquid Retina ekranı bulunan iPad Mini cihazlar, ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş ön kameraya sahip Ayrıca Focus Pixels özellikli 12 MP sensöre ve geniş bir diyaframa sahip arka kamera sayesinde 4K videolar çekilebileceği belirtildi.

    Apple'ın yüzde 30 daha hızlı CPU'ya, yüzde 25 daha hızlı GPU'ya ve önceki modelden iki kat daha hızlı bir Neural Engine'e sahip olduğunu söylediği yeni iPad mini, başlangıç olarak 64 değil 128 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. 8.3 inç Liquid Retina ekranı bulunan iPad Mini cihazlar, ana Sahne özellikli 12 MP Ultra Geniş ön kameraya sahip Ayrıca Focus Pixels özellikli 12 MP sensöre ve geniş bir diyaframa sahip arka kamera sayesinde 4K videolar çekilebileceği belirtildi.

  3. Yeni Mini ile ilgili tek gerçek tasarım değişikliği renkler. Apple bu yıl pek çok ürününü daha renkli hale getirdi ve Mini de yeni mor ve mavi modellerle geliyor. Cihaz şu anda 23 Ekim Çarşamba gününden itibaren genel satışa sunulacak.

    Yeni Mini ile ilgili tek gerçek tasarım değişikliği renkler. Apple bu yıl pek çok ürününü daha renkli hale getirdi ve Mini de yeni mor ve mavi modellerle geliyor. Cihaz şu anda 23 Ekim Çarşamba gününden itibaren genel satışa sunulacak.

  4. TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU Ön siparişe açılan iPad Mini'nin Türkiye fiyatları şu şekilde: iPad Mini 128 GB | 23.999 TL iPad Mini 256 GB | 28.499 TL iPad Mini 512 GB | 36.999 TL

    TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU Ön siparişe açılan iPad Mini'nin Türkiye fiyatları şu şekilde: iPad Mini 128 GB | 23.999 TL iPad Mini 256 GB | 28.499 TL iPad Mini 512 GB | 36.999 TL