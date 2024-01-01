Öğretmen, Müdüre Silah Çekti
Okulda korku dolu anlar:
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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar A. ve okul müdürü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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İddiaya göre öğretmen okula silahla geldi, müdürü hedef aldı. Ancak silah patlamadı.
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Saldırgan doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi.
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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, öğretmen gözaltına alındı.