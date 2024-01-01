Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüştürüyor:

Ihlamurdan en iyi verimi almak için kaynatarak değil, demleme usulüyle hazırlayın. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon denilen demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlar.