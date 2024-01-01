Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüştürüyor:
Yıllardır yanlış bilinen yöntem
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Soğuk algınlığına karşı en sık tüketilen bitki çaylarından biri olan ıhlamur, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ihlamurun faydalarından yararlanmak için doğru demleme tekniği büyük önem taşıyor.
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Genellikle ıhlamur kaynatılarak pişiriliyor. Ancak bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çünkü ıhlamuru kaynatmak besin değerini zayıflatıyor ve faydalarını azaltıyor.
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IHLAMURU DEMLEME YÖNTEMİYLE HAZIRLAYIN Ihlamur hazırlanma sürecinde demlenir. Ihlamurun kaynatılması içerisindeki antioksidan olan polifenollerin azalmasına sebep olur. Böylelikle sağlığa karşı koruyucu özelliğini yitirebilir.
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Ihlamurdan en iyi verimi almak için kaynatarak değil, demleme usulüyle hazırlayın. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çaylar infüzyon denilen demleme yöntemi ile hazırlanmalıdır yani 1 su bardağı kaynatılmış, 5 dakika bekletilmiş suya 1 tatlı kaşığı kadar ıhlamur eklenmeli, 5 dakika bekleyip süzerek tüketilmelidir. Aynı yöntem adaçayı, rezene, melisa için de uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu bitkiler kaynatıldıkça uçucu yağlar gideceği için bitki etkisini kaybetmeye başlar.
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IHLAMUR NASIL DEMLENİR? Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir. Ihlamur, kuersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşikler içerir. Ihlamur, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye, antispazmodik etkisi ile sindirim sistemi ve kas spazmlarını azaltmaya, diüretik etkisi ile idrar söktürmeye yardım eder.
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İşte ıhlamur tüketmenin faydaları
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Ihlamur antienflamatuvar özellikleri sayesinde yaygın soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesine destek olabilir. Ihlamur çayı ateşin düşmesinde de etkili olabilir.
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UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR Bir bardak ıhlamur içmek uykuya geçiş sürecinizi kolaylaştırabilir. Kişinin daha derin ve rahat uyumasına yardımcı olur. Sinir sisteminin baskılanmasını sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.
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SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER Ihlamur mide ve sindirim sorunlarına iyi gelir. Mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık şikayetlerinde bir fincan ıhlamur çayı tahriş olmuş bir sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olabilir.
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ÖKSÜRÜĞÜ KESER Öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklı gibi soğuk algınlığı ve grip belirtilerine iyi gelen ıhlamur, vücuttaki bakterilerle savaşabilir.
UYARI: Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.