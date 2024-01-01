Kar Ne Zaman Yağacak?

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU İstanbul?da salı günü hava açık ve sıcaklık 22 derece. Çarşamba günü yağmur var ve rüzgar soğuk esecek. Ankara'da da hafta ortası belirgin soğuma olacak. Ankara 22, İzmir güneşli 29, Bursa açık 24, Antalya 27 derece.