Bakanlık Onlarca Yeni Firmayı İfşa Etti! İşte Güncellenen Liste
Zeytinyağına neler katmışlar, işte güncellenen liste
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları açıkladığı listeyi güncelledi. Listede birçok zeytinyağı markası dikkat çekti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaları ve halk sağlığına zarar veren firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
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Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağları dikkatleri çekti.
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Bakanlığın yayınladığı listede ultra naturel sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.
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İşte yayımlanan yeni liste ve o firmalar...
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