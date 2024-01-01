Bakanlık Onlarca Yeni Firmayı İfşa Etti! İşte Güncellenen Liste

İşte yayımlanan yeni liste ve o firmalar...

Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağları dikkatleri çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaları ve halk sağlığına zarar veren firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları açıkladığı listeyi güncelledi. Listede birçok zeytinyağı markası dikkat çekti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net