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Korkutan Uyarı: Zayıflama İğneleri Kansere Neden Oluyor

Son dönemde zayıflamak isteyen birçok kişinin başvurduğu zayıflama iğnesi ile ilgili uzman isimlerden uyarı gelmeye başladı.

  1. Son dönemde zayıflamak isteyen birçok kişinin başvurduğu zayıflama iğnesi ile ilgili uzman isimlerden uyarı gelmeye başladı. Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin tiroit kanserine yol açtığını söyleyerek uyardı. İşte zayıflama iğnesinin yan etkileri...

    Son dönemde zayıflamak isteyen birçok kişinin başvurduğu zayıflama iğnesi ile ilgili uzman isimlerden uyarı gelmeye başladı. Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin tiroit kanserine yol açtığını söyleyerek uyardı. İşte zayıflama iğnesinin yan etkileri...

  2. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Alper Öztürk, bu iğnelerin kilo verme konusunda önemli bir etkisi olmadığına dikkat çekti.

    Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Alper Öztürk, bu iğnelerin kilo verme konusunda önemli bir etkisi olmadığına dikkat çekti.

  3. Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin vücuda etkilerini şöyle sıraladı:

    Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin vücuda etkilerini şöyle sıraladı:

  4. "Zayıflama iğneleri GLP -1 (Glukagon Like Peptit-1) hormon reseptörleri üzerinden etkilerini gösterirler. Bu iğnelerin asıl geliştirilme amacı Tip 2 şeker hastalığının tedavisidir.

    "Zayıflama iğneleri GLP -1 (Glukagon Like Peptit-1) hormon reseptörleri üzerinden etkilerini gösterirler. Bu iğnelerin asıl geliştirilme amacı Tip 2 şeker hastalığının tedavisidir.

  5. Bu iğneler kan şekerini düşüren hormon olan insülinin kandaki etkisinin artmasını sağlarken, kan şekerini yükselten hormon Glukagonun salgılanmasını baskılar.

    Bu iğneler kan şekerini düşüren hormon olan insülinin kandaki etkisinin artmasını sağlarken, kan şekerini yükselten hormon Glukagonun salgılanmasını baskılar.

  6. Bu iğneler aynı zamanda mide boşalmasını geciktirerek, kan şekerinin çabuk yükselmesini de engeller. Midenin geç boşalması da erken doyma ve iştah azalmasına yol açar.

    Bu iğneler aynı zamanda mide boşalmasını geciktirerek, kan şekerinin çabuk yükselmesini de engeller. Midenin geç boşalması da erken doyma ve iştah azalmasına yol açar.

  7. Yapılan randomize kontrollü çalışmalarda 26 haftalık zayıflama iğnesi kullanımı sonucunda ortalama 4-5 kg civarında bir kilo kaybı sağlamaktadır. Bu çalışmaların sonucunda da görüldüğü gibi kilo kaybı açısından bu iğneler bir mucize değildir."

    Yapılan randomize kontrollü çalışmalarda 26 haftalık zayıflama iğnesi kullanımı sonucunda ortalama 4-5 kg civarında bir kilo kaybı sağlamaktadır. Bu çalışmaların sonucunda da görüldüğü gibi kilo kaybı açısından bu iğneler bir mucize değildir."

  8. ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ Mucize gibi gösterilen bu iğnelerin kilo kaybı üzerine etkilerinin kısıtlı olduğunu belirten Öztürk, mutlaka doktor kontrolünü önerdi ve zayıflama iğnelerinin yan etkilerini şöyle sıraladı:

    ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ Mucize gibi gösterilen bu iğnelerin kilo kaybı üzerine etkilerinin kısıtlı olduğunu belirten Öztürk, mutlaka doktor kontrolünü önerdi ve zayıflama iğnelerinin yan etkilerini şöyle sıraladı:

  9. KANSERE YOL AÇIYOR "Bahsedilmeyen diğer bir noktada bu iğnelerle yapılan hayvan çalışmalarında Tiroit kanserine yol açmasıdır. Tiroit rahatsızlığı ve MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) sendromu olan kişilerin bu iğneleri kesinlikle kullanmaması gerekmektedir.

    KANSERE YOL AÇIYOR "Bahsedilmeyen diğer bir noktada bu iğnelerle yapılan hayvan çalışmalarında Tiroit kanserine yol açmasıdır. Tiroit rahatsızlığı ve MEN (Multipl Endokrin Neoplazi) sendromu olan kişilerin bu iğneleri kesinlikle kullanmaması gerekmektedir.

  10. Bulantı, kusma, karın ağrısı, karında şişlik, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları sıklıkla görülmektedir. Bu yakınmalara bağlı olarak hastaların yeterince su tüketememesi sonucu böbrek yetmezlikleri de görülebilmektedir.

    Bulantı, kusma, karın ağrısı, karında şişlik, ishal, kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları sıklıkla görülmektedir. Bu yakınmalara bağlı olarak hastaların yeterince su tüketememesi sonucu böbrek yetmezlikleri de görülebilmektedir.

  11. Bunun yanında pankreatit dediğimiz, ciddi bir rahatsızlık olan pankreas iltihaplanmasına da yol açmaktadır. Safra kesesi problemleri ve taşları, kalp çarpıntısı ve depresyonda görülebilen diğer yan etkileridir."

    Bunun yanında pankreatit dediğimiz, ciddi bir rahatsızlık olan pankreas iltihaplanmasına da yol açmaktadır. Safra kesesi problemleri ve taşları, kalp çarpıntısı ve depresyonda görülebilen diğer yan etkileridir."