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Tek Yumrukla Komaya Giren Çiçekçiden Acı Haber

Kıvanç Şensöz'ün komaya soktuğu çiçekçi'nin beyin ölümü gerçekleşirken organları ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

  1. Antalya'da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi.

    Antalya'da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi.

  2. Çiçekçiden acı haber geldi.

    Çiçekçiden acı haber geldi.

  3. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

    Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

  4. Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

    Yıldırıcı'nın organlarının, ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.

  5. NE OLMUŞTU? Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı ve babaları Muhammet Yıldırıcı da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor.

    NE OLMUŞTU? Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı ve babaları Muhammet Yıldırıcı da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor.

  6. Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız." diyerek tepki gösterdi.

    Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız." diyerek tepki gösterdi.

  7. YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti.

    YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ, DEFALARCA TEKMELEDİ Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti.

  8. TUTUKLANDI Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı?yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi?ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    TUTUKLANDI Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı?yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi?ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.