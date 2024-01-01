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Tiktok'taki Büyük Tehlike!

Mahkeme tarafından belgelendi

  1. TikTok'un yöneticilerinin, 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığını ve bunun çocuklar üzerinde zarar verici etkilerini bildiği iddiaları ortaya atıldı.

    TikTok'un yöneticilerinin, 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığını ve bunun çocuklar üzerinde zarar verici etkilerini bildiği iddiaları ortaya atıldı.

  2. ÇOCUKLARIN KULLANDIĞININ FARKINDALAR AMA ZARARLARINI GÖZ ARDI EDİYORLAR

    ÇOCUKLARIN KULLANDIĞININ FARKINDALAR AMA ZARARLARINI GÖZ ARDI EDİYORLAR

  3. New York Post?ta yer alan habere göre, Kentucky Başsavcısı Russell Coleman tarafından yürütülen soruşturmada TikTok'a ilişkin yeni belgeler elde edildi.

    New York Post?ta yer alan habere göre, Kentucky Başsavcısı Russell Coleman tarafından yürütülen soruşturmada TikTok'a ilişkin yeni belgeler elde edildi.

  4. Bu belgelere göre, TikTok'un kendi politikalarını ihlal ettiği ve 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığının farkında olduğu öne sürüldü.

    Bu belgelere göre, TikTok'un kendi politikalarını ihlal ettiği ve 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığının farkında olduğu öne sürüldü.

  5. KANITLAR KARARTILMIŞ

    KANITLAR KARARTILMIŞ

  6. Coleman'ın mahkemeye sunduğu kanıtların bazı bölümlerinin, müfettişler ve TikTok arasında yapılan bir gizlilik anlaşması nedeniyle sansürlendiği görüldü. Ancak gazeteciler, hatalı bir şekilde karartılmış bölümleri deşifre edebildi.

    Coleman'ın mahkemeye sunduğu kanıtların bazı bölümlerinin, müfettişler ve TikTok arasında yapılan bir gizlilik anlaşması nedeniyle sansürlendiği görüldü. Ancak gazeteciler, hatalı bir şekilde karartılmış bölümleri deşifre edebildi.

  7. Sansüre uğrayan 30 sayfada, TikTok?un iç soruşturmalarından, belgelerinden ve iletişimlerinden elde edilen bulgular yer aldı.

    Sansüre uğrayan 30 sayfada, TikTok?un iç soruşturmalarından, belgelerinden ve iletişimlerinden elde edilen bulgular yer aldı.

  8. Buna göre reşit olmayan kızların canlı yayınlarda ahlaka uygun olmayan davranışlar sergiledikleri, çocuklarda ve gençlerde uyku yoksunluğuna neden olmadaki rolünün farkında oldukları belirtildi.

    Buna göre reşit olmayan kızların canlı yayınlarda ahlaka uygun olmayan davranışlar sergiledikleri, çocuklarda ve gençlerde uyku yoksunluğuna neden olmadaki rolünün farkında oldukları belirtildi.

  9. ZARARLARI BELGELENDİ TikTok'a ilişkin, yöneticilerin gençlerde ve çocuklarda "yeterli uyku, iş ya da okul sorumlulukları ve sevdikleriyle bağlantı kurma gibi temel kişisel sorumluluklara müdahale ettiğinin" farkında oldukları belgelendi.

    ZARARLARI BELGELENDİ TikTok'a ilişkin, yöneticilerin gençlerde ve çocuklarda "yeterli uyku, iş ya da okul sorumlulukları ve sevdikleriyle bağlantı kurma gibi temel kişisel sorumluluklara müdahale ettiğinin" farkında oldukları belgelendi.

  10. KASITLI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR Uygulamaya açılan davada, "TikTok, genç kullanıcıların gelişmekte olan beyinlerinde hormon salınımını kasıtlı olarak yanlış yönlendirerek memnuniyet duymalarını sağlıyor ve

    KASITLI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR Uygulamaya açılan davada, "TikTok, genç kullanıcıların gelişmekte olan beyinlerinde hormon salınımını kasıtlı olarak yanlış yönlendirerek memnuniyet duymalarını sağlıyor ve

  11. TikTok'u hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar veren aşırı, zorlayıcı ve bağımlılık yaratan bir şekilde kullanmalarına neden oluyor" iddiasında bulunuldu.

    TikTok'u hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar veren aşırı, zorlayıcı ve bağımlılık yaratan bir şekilde kullanmalarına neden oluyor" iddiasında bulunuldu.

  12. Mahkemeye sunulan belgelerde, TikTok?a bağımlı olmanın video başına 8 saniye üzerinden hesaplanan varsayım ile sadece 35 dakika ya da 260 video sürdüğü belirtildi.

    Mahkemeye sunulan belgelerde, TikTok?a bağımlı olmanın video başına 8 saniye üzerinden hesaplanan varsayım ile sadece 35 dakika ya da 260 video sürdüğü belirtildi.

  13. Mahkemede ayrıca 15 yaşındaki genç kızların gerçek para ile satın alınan dijital para birimi "Jeton" karşılığında yetişkinler için ahlakla uygun olmayan davranışlara erişebildiğinin farkında olduğu ifade edildi.

    Mahkemede ayrıca 15 yaşındaki genç kızların gerçek para ile satın alınan dijital para birimi "Jeton" karşılığında yetişkinler için ahlakla uygun olmayan davranışlara erişebildiğinin farkında olduğu ifade edildi.

  14. Bir TikTok sözcüsü ise kullanıcı güvenliğine önem verdiklerini ve sunulan belgelerin uygulamayı yanlış tanıttığını söyledi.

    Bir TikTok sözcüsü ise kullanıcı güvenliğine önem verdiklerini ve sunulan belgelerin uygulamayı yanlış tanıttığını söyledi.

  15. Sözcü, reşit olmayan şüpheli kullanıcıların hesaplarını silmeyi içeren güvenlik önlemleri olduğunu ve bu konuda yetkililerle çalıştıklarını ifade etti.

    Sözcü, reşit olmayan şüpheli kullanıcıların hesaplarını silmeyi içeren güvenlik önlemleri olduğunu ve bu konuda yetkililerle çalıştıklarını ifade etti.