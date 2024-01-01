Tiktok'taki Büyük Tehlike!
Mahkeme tarafından belgelendi
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TikTok'un yöneticilerinin, 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığını ve bunun çocuklar üzerinde zarar verici etkilerini bildiği iddiaları ortaya atıldı.
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ÇOCUKLARIN KULLANDIĞININ FARKINDALAR AMA ZARARLARINI GÖZ ARDI EDİYORLAR
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New York Post?ta yer alan habere göre, Kentucky Başsavcısı Russell Coleman tarafından yürütülen soruşturmada TikTok'a ilişkin yeni belgeler elde edildi.
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Bu belgelere göre, TikTok'un kendi politikalarını ihlal ettiği ve 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığının farkında olduğu öne sürüldü.
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KANITLAR KARARTILMIŞ
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Coleman'ın mahkemeye sunduğu kanıtların bazı bölümlerinin, müfettişler ve TikTok arasında yapılan bir gizlilik anlaşması nedeniyle sansürlendiği görüldü. Ancak gazeteciler, hatalı bir şekilde karartılmış bölümleri deşifre edebildi.
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Sansüre uğrayan 30 sayfada, TikTok?un iç soruşturmalarından, belgelerinden ve iletişimlerinden elde edilen bulgular yer aldı.
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Buna göre reşit olmayan kızların canlı yayınlarda ahlaka uygun olmayan davranışlar sergiledikleri, çocuklarda ve gençlerde uyku yoksunluğuna neden olmadaki rolünün farkında oldukları belirtildi.
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ZARARLARI BELGELENDİ TikTok'a ilişkin, yöneticilerin gençlerde ve çocuklarda "yeterli uyku, iş ya da okul sorumlulukları ve sevdikleriyle bağlantı kurma gibi temel kişisel sorumluluklara müdahale ettiğinin" farkında oldukları belgelendi.
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KASITLI YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR Uygulamaya açılan davada, "TikTok, genç kullanıcıların gelişmekte olan beyinlerinde hormon salınımını kasıtlı olarak yanlış yönlendirerek memnuniyet duymalarını sağlıyor ve
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TikTok'u hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar veren aşırı, zorlayıcı ve bağımlılık yaratan bir şekilde kullanmalarına neden oluyor" iddiasında bulunuldu.
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Mahkemeye sunulan belgelerde, TikTok?a bağımlı olmanın video başına 8 saniye üzerinden hesaplanan varsayım ile sadece 35 dakika ya da 260 video sürdüğü belirtildi.
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Mahkemede ayrıca 15 yaşındaki genç kızların gerçek para ile satın alınan dijital para birimi "Jeton" karşılığında yetişkinler için ahlakla uygun olmayan davranışlara erişebildiğinin farkında olduğu ifade edildi.
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Bir TikTok sözcüsü ise kullanıcı güvenliğine önem verdiklerini ve sunulan belgelerin uygulamayı yanlış tanıttığını söyledi.
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Sözcü, reşit olmayan şüpheli kullanıcıların hesaplarını silmeyi içeren güvenlik önlemleri olduğunu ve bu konuda yetkililerle çalıştıklarını ifade etti.