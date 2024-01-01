Çamaşır Kuruturken Yapılan Bu Hataya Dikkat!
Bazı hastalıklara neden oluyor
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Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde çamaşırları kurutmak biraz zorlaşırken uzmanlardan çamaşır kuruturken dikkat edilmesi gerektiğine yönelik uyarılar geliyor. Peki birçok hastalığı beraberinde getiren çamaşırları nasıl kurutmalı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...
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Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında ev içerisinde ya da kalorifer üzerinde çamaşır kurutmanın solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini açıkladı.
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Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.
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AKCİĞER'DE İLTİHABA NEDEN OLUYOR Başay şöyle konuştu:Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür.
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Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar.
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Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı oluşturabilir."
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Bu yüzden Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor.
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Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor.
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Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.