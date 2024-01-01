Çamaşır Kuruturken Yapılan Bu Hataya Dikkat!

İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili 22 kişi tutuklandı
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
'Ceza adaleti sistemiyle ilgili konular ağırlık verdiğimiz hususlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira oldu
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Bakanlık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Başkan Özkaya'dan AYM ile ilgili eleştirilere yanıt
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Bakan Tekin: Mülakat sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclis'in 2025 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Bakan Yumaklı açıkladı: Okul ve yurtlarda gıda denetimleri başladı
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
HSK'den Diyarbakır'da 'yargıda rüşvet' iddialarına soruşturma
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Teröristlerin başına konulan ödül miktarına yüzde yüz zam
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
Asgari ücrette masada konuşulacak ilk rakam belli oldu
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
6 kişinin öldüğü otobüs kazasına soruşturma: 3 savcı görevlendirildi
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Merkez'in faiz inadı üretimi düşürüyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Şimşek'in 'vergi' isyanı: Kimse ödemek istemiyor
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
Bakan Tekin, Öğretmen Akademisi ile ilgili merak edilenleri cevapladı
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
'Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak'
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Bakan Tekin: Öğretmen ataması mülakat sonuçları yakında açıklanacak
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar çatışarak şehit düştü
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme

Çamaşır Kuruturken Yapılan Bu Hataya Dikkat!

Bazı hastalıklara neden oluyor

  1. Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde çamaşırları kurutmak biraz zorlaşırken uzmanlardan çamaşır kuruturken dikkat edilmesi gerektiğine yönelik uyarılar geliyor. Peki birçok hastalığı beraberinde getiren çamaşırları nasıl kurutmalı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

    Kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde çamaşırları kurutmak biraz zorlaşırken uzmanlardan çamaşır kuruturken dikkat edilmesi gerektiğine yönelik uyarılar geliyor. Peki birçok hastalığı beraberinde getiren çamaşırları nasıl kurutmalı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

  2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında ev içerisinde ya da kalorifer üzerinde çamaşır kurutmanın solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini açıkladı.

    Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kış aylarında ev içerisinde ya da kalorifer üzerinde çamaşır kurutmanın solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini açıkladı.

  3. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.

    Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, evde kurutulan çamaşırın içerideki nemi yüzde 30 artırdığını söyledi. Başay, "Odadaki nemin artması da astım ve kronik akciğer hastalarını etkiler. Nemin gelişmesiyle birlikte 'küf' denilen mantarlar ortaya çıkar. Bunların yaydığı sporlar ise, başta enfeksiyona ve akciğer hastalıklarına neden olur" dedi.

  4. AKCİĞER'DE İLTİHABA NEDEN OLUYOR Başay şöyle konuştu:Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür.

    AKCİĞER'DE İLTİHABA NEDEN OLUYOR Başay şöyle konuştu:Akciğer hastalığı olmasa bile küfün ortamda bulunması enfeksiyonlara zemin hazırlar, kişinin bağışıklık sistemini düşürür.

  5. Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar.

    Bu da yine enfeksiyonlara ve diğer hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Küfün aşırı ortamda bulunması ağır pnömonilere (akciğerin iltihabı) neden olan 'aspergillus' denilen bir mantarın oluşmasına yol açar.

  6. Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı oluşturabilir."

    Bu mantar da akciğerlerde pnömoni oluşmasına neden olabilir. 'Aspergillus' küften oluşan bir tür mantar hastalığıdır. Akciğerde ağır zatürrelere neden olabilir. Bu da hastanede yatarak, tedavi gerektirebilecek derecede sıkıntı oluşturabilir."

  7. Bu yüzden Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor.

    Bu yüzden Dr. Başay, "Kişi eğer çamaşırı evin içerisine asacaksa, yattığı odada bulunmaması gerekiyor.

  8. Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor.

    Çünkü küf duvarlara yapışıyor ve sağlığımıza zarar verdiği gibi zamanla eve de zarar veriyor. Duvarlarda renk değişimine ve kötü kokuya da neden olabiliyor.

  9. Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.

    Çamaşırları illa evde kurutacaksak, mümkün olduğu kadar az kullanılan odada kapıyı kapalı vaziyette çamaşırları kurutmak ve daha sonra odayı havalandırmak iyi bir yöntem olabilir" dedi.